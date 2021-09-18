شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعمل بدون كلمة مرور وتستبدلها ببصمة الإصبع أو تطبيقات المصادقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت، أنه يمكن لجميع المستخدمين الآن الانتقال بدون كلمة مرور، وتسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام طرق أخرى مثل بصمات الأصابع أو تطبيقات المصادقة بدلاً من ذلك، وتأتي الخطوة التي اتخذتها شركة ريدموند، ومقرها واشنطن، في أعقاب طرح أولي لهذه الميزة لعملاء مايكروسوفت التجاريين في مارس من هذا العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت مشكلة كلمات المرور تكمن في إمكانية تخمينها أو سرقتها، وعندما تكون مفصلة بما يكفي لتكون آمنة يصعب تذكرها بشكل عام، ومع ذلك، ليس من الواضح مدى أمان حساب المرء في حالة اختراق الهاتف الذي يحتوي على تطبيق المصادقة.

لن تعمل ميزة عدم وجود كلمة مرور مع بعض الأجهزة والأنظمة الأساسية القديمة، بما في ذلك وحدات تحكم Xbox 360 و Office 2010 و Windows 8.1 أو أقدم.

ومع ذلك، فقد كانت كلمات المرور لسنوات طويلة أهم طبقة أمان لكل شيء في حياتنا الرقمية، من البريد الإلكتروني إلى الحسابات المصرفية وعربات التسوق وألعاب الفيديو، ودائما ما يتوقع منا إنشاء كلمات مرور معقدة وفريدة من نوعها، وتذكرها، وتغييرها بشكل متكرر، ولكن لا أحد يحب القيام بذلك أيضًا.

يمكنك أن تستخدم تطبيق Microsoft Authenticator أو Windows Hello أو مفتاح أمان أو رمز تحقق يتم إرساله إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني لتسجيل الدخول إلى تطبيقاتك وخدماتك المفضلة، مثل Microsoft Outlook و Microsoft OneDrive و Microsoft Family Safety.

ووفقًا لمايكروسوفت، يمكن للمستخدمين الذين يذهبون بدون كلمة مرور ثم يفقدون الوصول إلى تطبيق المصادقة الخاص بهم اللجوء إلى عدد من خيارات تسجيل الدخول الاحتياطية.

يتضمن ذلك التعرف على الوجه، أو مفتاح الأمان المادي أو استخدام رموز الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.