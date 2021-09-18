شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام ميزة التسميات التوضيحية التلقائية فى TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت TikTok ميزة التسميات التوضيحية تلقائية، لأنها تهدف إلى جعل تطبيق مشاركة الفيديو الشهير في متناول الأشخاص الصم أو ضعاف السمع، حيث تنشئ التسميات التوضيحية التلقائية، عبارات مصاحبة لمقاطع الفيديو، مما يسمح للمشاهدين بقراءة ما يقال، ونقدم لك كيفية تفعيل هذه الميزة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

إذا كنت منشئ مقاطع TikTok وترغب في تشغيل التسميات التوضيحية التلقائية، فسيكون القيام بذلك أمرًا سهلاً.

1. بعد إنشاء مقطع فيديو جديد أو تحميل مقطع تم إنشاؤه مسبقًا، اضغط فوق علامة الاختيار لتمكين وضع التحرير.

2. في صفحة التحرير، أضغط فوق خيار Captions على الجانب الأيمن من الشاشة لتمكين التسميات التوضيحية.

3. سينشئ TikTok تسميات توضيحية للكلمات المنطوقة في الفيديو الخاص بك ويعرضها أسفل نسخة أصغر من الفيديو لأغراض المراجعة، تحقق للتأكد من صحة الكلمات، وإذا كان الأمر كذلك، يمكنك المضي قدمًا والضغط فوق حفظ، وإذا لم يكن كذلك، فراجع القسم أدناه حول تحرير التسميات التوضيحية.

4. في الصفحة التالية، اضغط فوق نشر لنشر الفيديو مع تمكين التسميات التوضيحية.

ولاحظ أن عملية التسمية التوضيحية قد تستغرق بضع دقائق حسب طول الفيديو الخاص بك، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعليق الكلمات المنطوقة فقط.

كيفية تحرير التسميات التوضيحية على مقاطع فيديو TikTok

يمكنك تحرير التسميات التوضيحية التلقائية من الصفحة الموضحة في الخطوة الثالثة في القسم أعلاه.

1. من صفحة عرض التسمية التوضيحية، اضغط فوق زر التحرير، الذي يبدو كخط صغير بقلم رصاص يحوم فوقه إلى يمين رأس التسميات التوضيحية، أو اضغط فوق سطر فردي من التسميات التوضيحية.

2. أصلح أي أخطاء إملائية أو صحح كلمات غير صحيحة أو أسطر منفصلة تبدو طويلة جدًا، ثم اضغط فوق حفظ.

3. اضغط فوق "حفظ" عندما تكون راضيًا عن الشكل الذي تبدو عليه التسميات التوضيحية، وتابع للضغط فوق "نشر" لنشر الفيديو.

كيفية إيقاف تشغيل التسميات التوضيحية التلقائية على فيديو TikTok

في حين أن العديد من الأشخاص يجدون التعليقات مفيدة أو ضرورية عند مشاهدة مقاطع فيديو TikTok، لا يحب الجميع هذه الميزة أو يحتاجها، وإذا كنت تفضل الاستمتاع بالمحتوى بدون تسميات توضيحية تلقائية، فيمكنك تعطيلها.

1. عند مشاهدة فيديو TikTok، اضغط فوق أحد التسميات التوضيحية أثناء ظهوره على الشاشة.

2. ستظهر فقاعة صغيرة أعلى أو أسفل التسمية التوضيحية، اضغط فوق إخفاء التعليقات، وستختفي التسميات التوضيحية بعد ذلك خلف مربع نص صغير.

يمكنك إعادة تمكين التسميات التوضيحية التلقائية من خلال الضغط على فيديو مربع النص الصغير الذي يشير إلى توفر التسميات التوضيحية.