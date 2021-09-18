شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تطبيق الصور الجديد من Microsoft لنظام التشغيل Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Microsoft فى اختبار تطبيق صور جديد لنظام التشغيل Windows 11. مثل العديد من أجزاء Windows الأخرى، وتمت إعادة تصميم تطبيق الصور ليلائم نظام التشغيل الجديد، مع تحسينات طفيفة تساعد عند الضغط على مجموعة من الصور أو مقاطع الفيديو.

وذكر موقع " the verge " أن أكبر إضافة هى شريط فيلم جديد فى الجزء السفلى من عارض الصور يعرض صورًا مصغرة صغيرة لجميع الصور فى مجلد أو مجموعة أو ألبوم معين، ويسهل التنقل بينها أو تحديد صور متعددة للدخول إلى واجهة مستخدم "العرض المتعدد" الجديدة.

وتعد المشاهدة المتعددة أفضل إضافة بالنسبة لى شخصيا، حيث يمكنك مقارنة مجموعة من الصور فى نافذة واحدة، ويعد هذا أمرا رائعًا إذا كنت خارج التصوير طوال اليوم وتريد تحديد الصور بسرعة للاحتفاظ بها أو تجاهلها.

وعلى الرغم من أن تطبيق الصور فى نظام التشغيل Windows 10 لا يتضمن واجهة مستخدم مزدحمة بشكل خاص، فقد قامت Microsoft بتبسيطها قليلاً في نظام التشغيل Windows 11، ويمكنك استبعاد شريط الأفلام الجديد أو أشرطة أدوات تحرير الصور من خلال النقر على الصور ، والتمرير بين الصور دون أى عناصر تشتت فى واجهة المستخدم.

ويتضمن شريط أدوات تحرير الصور المحدث بعض الإضافات الشيقة أيضًا، وتضيف Microsoft وصولاً سريعًا إلى برامج تحرير الصور التابعة لجهات خارجية، ويتم تمكين هذا من خلال الملحقات مع تطبيقات مثل Adobe Photoshop Elements و Corel PaintShip Pro و Affinity Photo التي تدعم هذا التكامل.

ولسوء الحظ ، لم تقم Microsoft بعد بإصلاح أداة قص الفيديو، إذا كان لديك مقطع فيديو تم التقاطه بمعدل 60 إطارًا في الثانية ، فسيظل ينتقل إلى 30 إطارًا في الثانية إذا كنت تستخدم أداة القطع في تطبيق الصور الجديد في Windows 11، ولا يزال هذا التطبيق فى مرحلة تجريبية ، لذا قد يتغير ذلك بحلول الوقت الذي يصبح فيه متاحًا بالكامل فى Windows 11، ويبدو أن Microsoft تخطط لطرحه لمستخدمى Windows 11 بعد إطلاقه فى الخامس من أكتوبر.