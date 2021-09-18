شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت أوفيس 2021 قادم فى 5 أكتوبر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح شركة مايكروسوفت الإصدار الجديد للمستهلك من مجموعة الإنتاجية الخاصة بها مايكروسوفت أوفيس لنظامى التشغيل ويندوز و macOS فى الخامس من أكتوبر، فى نفس اليوم الذى تصدر فيه الشركة رسميًا نظام التشغيل ويندوز 11 ، وذلك وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية .

وبينما قد يكون بعض الأشخاص قد انتقلوا إلى Microsoft 365 المستند إلى السحابة، الذى يقوم تلقائيًا بتحديث تطبيقات مايكروسوفت أوفيس بأحدث الميزات إذا كان لديك اشتراك نشط، فقد لا يرغب البعض منا فى الاشتراك لاستخدام Word أو Excel. لذلك تطلق الشركة إصدار الترخيص الدائم من مجموعة الإنتاجية.

ويمثل مايكروسوفت أوفيس 2021 ترقية لمجموعة مايكروسوفت أوفيس 2019.

وبينما لم تعلن الشركة رسميًا عن الميزات الجديدة، فقد استعرضت ما يمكن أن نتوقعه فى إصدار المجموعة للعملاء التجاريين والحكوميين المسمى قناة خدمة مايكروسوفت أوفيس طويلة المدى LTSC.

وتتضمن هذه الميزات دعم الوضع الداكن، ووظائف وصيغ Excel الجديدة مع دعم المصفوفات الديناميكية، وطريقة أفضل للبحث فى مجموعة من الخلايا، وتحسين تسجيل عرض الشرائح لبرنامج PowerPoint.

كما أنه يضيف دعمًا متعدد التطبيقات للإصدار 1.3 من تنسيق OpenDocument. ويحصل آوتلوك على بحث محسن وخيارات ترجمة أفضل داخل التطبيق لأكثر من 70 لغة.

وقالت الشركة إنها تدعم المجموعة الجديدة لمدة خمس سنوات، وهى مدة أقصر قليلاً من الدعم لمدة سبع سنوات المقدم مع المجموعات السابقة.

ولكن هذا الإصدار دائم، ما يعنى أنه لن تكون هناك تحديثات متسقة للميزات مثل الاشتراك من خلال Microsoft 365. كما أن هذا الإصدار مخصص للمستخدمين الذين يحتاجون إلى خيار الشراء لمرة واحدة.

مايكروسوفت تطرح الإصدار الجديد من مجموعتها الإنتاجية

لن يتضمن الإصدار الجديد تعاونًا فى الوقت الفعلي أو أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعى لكل من Word و Excel و PowerPoint.

وإذا كنت تريد الوصول إلى أحدث الميزات المستندة إلى السحابة، بما فى ذلك عدد كبير من أدوات التعاون عن بعد الجديدة فإنه يجب عليك الاشتراك في Microsoft 365.

ولم تعلن الشركة عن السعر حتى الآن، ولكن كما ورد فى شهر فبراير، فإن سعر الشراء لمرة واحدة يظل مماثلًا للمستخدمين الشخصيين ومستخدمى الشركات الصغيرة.

وبينما تريد الشركة بالتأكيد أن يستخدم الأشخاص Microsoft 365، فمن شبه المؤكد أن ترخيص المجموعة الجديدة يكون أرخص من الاشتراك.