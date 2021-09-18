شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تضيف أداة البحث فى الخريطة الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منصة إنستجرام اختبارا مباشرا لميزة جديدة تسمى البحث فى الخريطة Map Search فى أستراليا ونيوزيلندا، التى تمكن المستخدمين من اكتشاف الأنشطة التجارية والمواقع ذات الأهمية عبر الخريطة داخل التطبيق، والعثور على معلومات حول كل نشاط تجارى مدرج، بالإضافة إلى المشاركات العامة الموسومة بهذا الموقع، وذلك وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويطلب من المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الخيار الجديد النقر على أيقونة الخريطة فى أعلى يمين علامة التبويب اكتشاف، ويرتبط بعد ذلك بتجربة بحث الخرائط الجديدة، التى تسلط الضوء على المقاهى والمطاعم بشكل أساسى، وكذلك المتاجر وأماكن الترفيه والمزيد.

وعند النقر على إحدى علامات الموقع الجديدة، فإنها تتوسع وتعرض المزيد من المعلومات حول هذا المكان، وبالنسبة للشركات يتضمن ذلك ساعات العمل، ومعلومات العنوان والسعر، بالإضافة إلى الاتصال من خلال ملف تعريف IG الخاص بهم، وعرض شبكى للمنشورات العامة التى تم وضع علامة عليها فى هذا الموقع.

ومن المفترض إضافة معلومات التسعير فى ملفات تعريف الأعمال عبر المنصة، مما يوفر خيارًا للعلامات التجارية لاختيار قائمة الأسعار الخاصة بهم فى الشاشة، التى يمكن أن تكون، بالنسبة للمطاعم، متوسط ​​تقديرى لسعر كل وجبة، وسعر التذكرة لأماكن الترفيه.

وتوفر هذه الإضافة اتصالًا مباشرًا أكثر بين إنستجرام والشركات، وهو عنصر تسعى المنصة بشكل متزايد للتأكيد عليه، عبر أدوات مثل المتاجر وخيارات الترويج الجديدة.

إنستجرام تركز على اكتشاف الأنشطة التجارية

وتقول المنصة إن أكثر من 200 مليون شركة تستخدم إنستجرام كل شهر، بينما يتابع 90% من مستخدميها نشاطًا تجاريًا واحدًا على الأقل، وعلى هذا النحو فإن تبسيط هذا الاتصال يتماشى مع كل من عادات الاستخدام وزيادة الطلب على الأعمال.

وتتشابه الميزة مع أداة الخرائط المتقدمة فى سناب شات، التى تعرض الآن أيضًا معلومات العمل بنفس الطريقة.

وأضافت منصة سناب شات ميزة " أماكنى المفضلة" إلى خريطتها فى شهر يوليو، التى تسلط الضوء على الأنشطة التجارية الشهيرة، وكذلك الأماكن التى زرتها سابقًا، عبر شاشة عرض الخريطة.

كما عادت قصص الموقع للظهور، حيث يتم مشاركة القصص العامة باستخدام علامة الموقع، وتظهر الآن أيضًا عبر شاشة عرض الخريطة، مع صورة مستديرة (بدلاً من مربع) وحلقة Stories الملونة.

وعند النقر فوقها، فإن بإمكانك البحث في القصص العامة من مواقع محددة. ويمكنك سحب الخريطة حولها للتحقق من قصص الموقع من جميع أنحاء العالم.

وكانت المنصة أزالت فى شهر أكتوبر من العام الماضى قصص الموقع، وذلك كجزء من التغييرات المؤقتة للمنصة قبل الانتخابات في الولايات المتحدة، التى تم تصميمها للحد من انتشار المعلومات المضللة.

وبعد 10 أشهر من الغياب، عادت الميزة من جديد ولكن ضمن الخريطة، حيث يمكنك عرض القصص حسب الموقع مرة أخرى، التى كانت مطلوبة كثيرًا من قبل المستخدمين.