بنك أميركي عملاق يطلق مصرفه الرقمي الأول من المملكة المتحدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

من المقرر أن يقوك بنك “جي بي مورغان”، بخطوة جديدة، تتمثل في إطلاق بنك رقمي للعملاء الأفراد في المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع “فوربس”، فإن هذه هي الخطوة الأولى ضمن خطط المصرف الأميركي لتوسيع أعماله الخاصة بالأفراد في الخارج.

يخطط البنك لاستثمار “مئات الملايين في المشروع”، كما قال رئيس قسم المستهلك الدولي في جي بي مورغان، سانوك فيسواناثان، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، مضيفًا “سننفق مئات الملايين قبل أن نصل إلى نقطة التعادل ونصل إلى مكان يكون فيه هذا نشاطًا تجاريًا مستدامًا، ولسنا في عجلة من أمرنا”.

وأشار إلى أن “التخطيط لهذه الخطوة استغرق أكثر من عامين، وقد وافق البنك على شراء شركة إدارة الثروة الرقمية في المملكة المتحدة Nutmeg Saving and Investment في يونيو/حزيران”، كما أخبر فيسواناثان الصحيفة البريطانية بأنه “قد يتم النظر في المزيد من عمليات الاستحواذ”.

وأوضح أيضًا أن البنك يريد أن يصبح “قوة بحد ذاتها في الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة المتحدة، ويمكن أن يتوسع في نهاية المطاف في أوروبا وأميركا اللاتينية”.

ستبدأ العملية، المسماة Chase، الثلاثاء بالحسابات الجارية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الأمر لشبكة بلومبيرغ.

سيضم البنك الرقمي حوالي 600 موظف في المملكة المتحدة، بما في ذلك 500 موظف جديد. وهو يعتبر رقما ضئيلا أمام حوالي 19 ألف موظف في وحدة جي بي مورغان الحالية في المملكة المتحدة، التي تركز على الأنشطة الاستثمارية.

وسيقدم في البداية كشوف حسابات. كما يجري التخطيط لمنح القروض الشخصية والاستثمارات والرهون العقارية في المستقبل.

يقوم جي بي مورغان بنحو 26 مليون معاملة يوميًا بقيمة تتراوح بين 6 إلى 8 تريليون دولار أميركي بحسب ما نشر على موقعه الرسمي، بينما تبلغ القيمة السوقية للبنك حوالي 472.4 مليار دولار بحسب فوربس.

لكن سوق الخدمات المصرفية للأفراد في بريطانيا تأثرت سلبًا في السنوات الأخيرة بسبب ظهور الشركات الرقمية الناشئة مثل Monzo Bank Ltd و Starling Bank Ltd. فيما جلب بنك غولدمان ساكس بنكه الرقمي ماركوس Marcus، إلى المملكة المتحدة في عام 2018.