شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اليوم الأول فى الفضاء لأول رحلة لطاقم من المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكمل أول طاقم مدني لـ SpaceX يومه الأول في مدار حول الأرض، بعد أن انطلق من الأرض ليلة الأربعاء، واستكملت كبسولة Crew Dragon الخاصة به أكثر من 15 مدارًا حول الأرض، حيث شارك طاقم Inspiration4 لحظاتهم على تويتر، بينما يتواجد كل من جاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو وسيان بروكتور وكريس سيمبروسكي على متن المركبة الفضائية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شارك الرواد، "حظي طاقم Inspiration4 بيومه الأول المذهل في الفضاء".

انطلق الطاقم إلى الفضاء بعد وقت قصير من الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء (1 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم الخميس) من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وستقضي المجموعة ثلاثة أيام في الدوران حول الكوكب، قبل أن تعود إلى الأرض، وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يسافر فيها المدنيون إلى الفضاء، فإن Inspiration4 هي أول مهمة يقودها مدنيون فقط.

كان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، حاضرًا لمغادرة الطاقم وبدا أنه متحمس تمامًا مثل الفريق الذي يسافر إلى الفضاء.

وتوقف الطاقم خارج فتحة الكبسولة للتوقيع على أسمائهم برمز SpaceX على الحائط الأبيض، مما يشير إلى أول مهمة مدنية بالكامل.

كما ستدور Crew Dragon حول الأرض لمدة ثلاثة أيام، وتكمل مدارًا واحدًا كل 90 دقيقة على طول مسار رحلة مخصص حيث تسافر بأكثر من 17000 ميل في الساعة، وسيتم مراقبة تقدمها بعناية في كل خطوة من خلال التحكم في مهمة SpaceX.