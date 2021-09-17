القطب المغناطيسي الشمالي يتحرك بسرعة نحو سبيريا.. انقراض للحيوانات وتعطل الاتصالات!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 5 ثواني

أكد علماء أن القطب الشمالي المغناطيسي يتجه بسرعة كبيرة نحو سيبيريا في روسيا وهذا يعني أننا قد نشهد حدوث الانعكاس المغناطيسي للقطبين قريباً، أي أن الشمالي سيصبح مكان الجنوبي.

‏عملية التبادل القطبي تأخرت أكثر من 200 سنة حسب قولهم وآخر تبادل قطبي من هذا النوع حدث قبل 780.000 سنة.

‏حسب المختصين فإن الأثر “المباشر” لهذا الانقلاب سيكون طفيف على البشر لكنه قد يسبب انقراضات جماعية للحيوانات، أما الأثر “غير المباشر” سيكون توقف الكثير من التقنية مثل البث الحي والاتصالات والإنترنت وتعطل الأقمار الصناعية بسبب الرياح الشمسية أو بسبب تصادم الأشعة الكونية.