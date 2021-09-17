لماذا يفضل “أثرياء العالم” هذه العملات الرقمية؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - أجرت مؤسسة فيديليتي استطلاعاً لـ 1100 مستثمر مؤسسي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا. شمل المشاركون في الاستبيان المستشارين الماليين، وكبار المستثمرين، والمكاتب العائلية، وصناديق التحوط للعملات الرقمية، وصناديق رأس المال الاستثماري، وصناديق التحوط التقليدية، وصناديق التقاعد، والصناديق المشتركة والمؤسسات.

وفقًا لمزود الخدمات المالية، استثمر 52٪ من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع بالفعل في الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم. كانت آسيا في الصدارة إلى حد كبير حيث استثمر 71٪ من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع بالفعل جزءًا من محافظهم في العملات الرقمية. وتبلغ النسبة في أوروبا 56٪ وفي الولايات المتحدة 33٪ فقط.

في عام 2020، ذكر 27٪ فقط من المشاركين في الولايات المتحدة أنهم استثمروا في العملات الرقمية.

أشار فيديليتي أيضًا إلى أن المستثمرين الأمريكيين يفضلون فيما يبدو منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية على شراء العملات الرقمية مباشرةً.

“هذا العام، أوضح 18٪ من المواطنين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أنهم اشتروا أو استثمروا في الأصول الرقمية من خلال منتج استثماري، بعد أن ارتفعت النسبة من 8٪ والتي شوهدت العام الماضي.”

قال 14٪ من المستثمرين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم استثمروا مباشرة في الأصول الرقمية (بعد أن كانت النسبة 16٪ في العام السابق).

كما وجد الاستطلاع أن 70٪ من جميع المستثمرين لديهم موقف “محايد إلى إيجابي” تجاه الأصول الرقمية.

وقال ما يقرب من 90 في المائة من المستثمرين المشاركين إنهم يعتقدون أن الاستثمارات الرقمية جذابة. ووفقًا لنتائج الاستطلاع، كان الحافز الأكبر هو إمكانية تحقيق أرباح عالية.

ويعتقد أكثر من نصف المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع أن تقلب الأسعار هو أحد أكبر العقبات أمام الاستثمار. كما يمثل الافتقار إلى البيانات الأساسية لتحديد قيمة معقولة عقبة أمام الاستثمار في فئة الأصول التي لا تزال حديثة العهد بالنسبة لـ 44٪ من المشاركين في الاستطلاع.

ولا يزال عدم اليقين بشأن الجوانب التنظيمية للعملات الرقمية يمثل عقبة لما يقرب من 40 في المائة من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع، وفقًا لفيديلتي، في إشارة إلى نتائج الإستطلاع.

“لقد تم إحراز تقدم كبير في معالجة بعض الغموض التنظيمي المرتبط بالأصول الرقمية في كل منطقة. وبينما لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن التصنيف التنظيمي بين المستثمرين، أظهرت تجربتنا أن المستثمرين يستجيبون بشكل إيجابي للوائح البناءة المفروضة في الماضي العام. وإذا تم اعتماد اقتراح تنظيم أسواق الأصول الرقمية (MiCA)، فيمكن تنسيق تنظيم الأصول الرقمية في جميع أنحاء أوروبا، مما سيسهل بدوره وصول المؤسسات إلى الأسواق “.

وتهدف أسواق الأصول الرقمية إلى إنشاء لوائح موحدة للتعامل مع العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثيريوم وما شابه ذلك. يشعر 43% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع بالقلق حيال مخاطر التلاعب بالسوق.