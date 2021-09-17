شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق أدوات وخدمات رسائل جديدة للعلامات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فيس بوك إن الشركة تطرح طرقًا جديدة للشركات للعثور على العملاء المحتملين والدردشة معهم عبر تطبيقاتها، في سعيها لأن تصبح وجهة تسوق عبر الإنترنت.

وقال Karandeep Anand، نائب رئيس منتجات الأعمال في فيس بوك، إن الميزات الجديدة ستساعد فيس بوك، وهو بالفعل رائد في مجال الإعلان الرقمي، في تقديم تجارب تسوق مخصصة لمستخدميها.

وستتمكن الشركات الآن من إضافة زر إلى ملفات تعريف Instagram الخاصة بهم للسماح للأشخاص بإرسال رسالة WhatsApp إلى الشركة بنقرة واحدة.

وقال أناند إن دمج WhatsApp مهم بشكل خاص للعملاء في دول مثل الهند والبرازيل، حيث يتم استخدام تطبيق المراسلة المملوك لـ فيس بوك على نطاق واسع، وقال فيس بوك إنه سيبدأ في اختبار قدرة العلامات التجارية على إرسال رسائل البريد الإلكتروني من خلال فيس بوك Business Suite، وهي ميزة تتيح للشركات إدارة وجودها عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تبسيط كيفية وصول الشركات إلى العملاء.

وسيختبر أيضًا حسابات عمل جديدة للسماح للموظفين بإدارة صفحات الأعمال دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساباتهم الشخصية، وتأتي أدوات العمل الجديدة بعد يوم من بدء WhatsApp في اختبار ميزة جديدة في ساو باولو، البرازيل، للسماح للمستخدمين بالعثور على المتاجر والخدمات من خلال دليل في التطبيق لأول مرة، كجزء من جهد لتعزيز التجارة الإلكترونية في الخدمة.