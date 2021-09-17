شركة ايكيا السويدية تستثمر في عالم الألعاب الالكترونية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - لطالما كان IKEA المتجر المناسب للأشخاص الذين يبحثون عن أثاث بميزانية محدودة، والآن أعلنت الشركة أنها تغامر في عالم الألعاب الالكترونية.

وجاء في المقال الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” عن “ديلي ميل”: ستطلق الشركة السويدية مجموعة من الأثاث للاعبين الشهر المقبل بالتعاون مع Republic Of Gamers (ROG).

وسوف تشمل مجموعة مكاتب وكراسي وملحقات، تتراوح أسعارها من 7.50 جنيه استرليني إلى 350 جنيه استرليني50£.

قالت إيوا ريشيرت، رائدة الأعمال العالمية في مساحات العمل في ايكيا: “نعتقد أنّ هناك الكثير مما يجب القيام به لإضفاء الطابع الديمقراطي على تجربة الألعاب”.

“لقد اتخذنا الخطوة الأولى في رحلة الألعاب لدينا، وفعلنا ذلك من خلال تقديم منتجات الألعاب بأسعار معقولة وعالية الأداء والحلول المنزلية الكاملة التي نأمل أن تعكس شخصية الناس وأذواقهم.”

وسوف تشمل مجموعة الألعاب ست عائلات من المنتجات – UPPSPEL، التي تم تصميمها بالتعاون مع ROG، وLÅNESPELARE وMATCHSPEL وGRUPPSPEL وUTESPELARE وHUVUDSPELARE، والتي تم تصميمها فقط من قبل IKEA.

في المجموع، يتضمن نطاق الألعاب أكثر من 30 منتجاً.

ويشمل ذلك الأثاث مثل مكاتب الألعاب والكراسي ووحدات الأدراج والملحقات، مثل حاملات الأكواب ووسادة الرقبة والأضواء الحلقية.

قال جوني تشان، المصمم في ROG: “نحن نعرف الكثير عن احتياجات اللاعبين ونقاط الألم والتوقعات، ونريد تصميم حلول لتجارب الألعاب في نهاية المطاف.”

سيتم طرح مجموعة الألعاب للبيع في الأول من تشرين الأول، سواء في المتجر أو عبر الإنترنت.

في حين أنّ شراء الأثاث خصيصاً للألعاب قد يبدو مفرطاً بالنسبة للبعض، فقد وجدت دراسة حديثة أنّ الاستخدام الخاطئ للمعدات يمكن أن يؤدي في الواقع إلى بعض الإصابات السيئة.

وجدت الدراسة، التي أجرتها Pew Research، أنّ الإصابات الأكثر شيوعاً التي تظهر لدى اللاعبين هي إصابات الإفراط في استخدام اليدين، بما في ذلك متلازمة النفق الرسغي والتهاب الأوتار والتهاب الغشاء المفصلي.

وأوضح الدكتور بيدرو بيريدجكليان، من جيفرسون هيلث: “الكثير من هذه المشاكل ناتجة عن تصميمات غير مريحة في الأجهزة.”

“إنّ لوحات المفاتيح تصبح أصغر وأصغر. وكلما أصبحت التكنولوجيا أصغر، يصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لليد، مما يسبب الالتهاب.”

ليست هذه المرة الأولى التي تغامر فيها ايكيا خارج عالم الأثاث.

في عام 2019، أطلقت IKEA أول مجموعة من المنتجات الذكية، بما في ذلك مكبرات الصوت المصممة بالتعاون مع Sonos.

وقالت إيفانثيا نيكوغلو، رائدة المبيعات الذكية في أيكيا في المملكة المتحدة وأيرلندا: “يعدّ الصوت معززاً قوياً للمزاج ولا يقل أهمية عن خلق الجو المثالي في المنزل مثل أي سجادة أو قطعة فنية أو أريكة.

“تم تصميم مكبرات الصوت SYMFONISK الجديدة بالتعاون مع Sonos، وتمزج بسهولة في المنزل بطريقة متعددة الاستخدامات، مما يتيح لك ضبط المزاج داخل منزلك من خلال تأثيث الصوت.

“يمكن أيضاً استخدام مكبرات الصوت مع جهاز التحكم عن بعد SYMFONSIK، والذي يسمح للمستخدمين بالتحكم في التشغيل والحجم بدون هواتفهم.”