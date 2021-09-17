شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه خدمة iCloud Private Relay وما هو اختلافها عن خدمات الـ VPN ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل مؤخرا عن خدمة iCloud Private Relay والتى جذبت اهتمام الجميع، وذلك نظرًا لأنها خدمة تؤثر فعليا على أمان وخصوصية المستخدمين بالإيجاب، لكن عدد كبير من المستخدمين لم يفهموا مميزات وخواص هذه الخدمة الجديدة.

ما هي iCloud Private Relay

هي خدمة تحافظ على خصوصية المستخدمين أثناء تصفح الإنترنت على سفاري، كما أنها جزء من اشتراك iCloud+ المدفوع، حيث أن الأساس التنقي للخدمة يحسن من فعاليتها بشكل كبير، حيث إن جميع عملية تصفح الإنترنت الآن بما في ذلك الصفحات والمحتويات التي يمر بها المستخدم يتم تشفيرها ونقلها عبر مسارين مختلفين.

ويعمل المسار الأول بالاعتماد على عنوان IP مجهول، في حين أن المسار الثاني يعمل على نقل المستخدم للصفحة التي يريد الوصول إليها، وبالاعتماد على تلك المسارات المتتالية لا يمكن تتبع المستخدم أو معرفة أي بيانات عنه من خلال المواقع التي يقوم بزيارتها.

وقد تعاونت أبل مع عدد من الشركات في توفيرها، وبالرغم من أن الشركة لم تكشف عن أسماء هذه الشركات إلا أن مصادر عديدة قد أكدت أنهم Cloudflare، وAkamai، وFastly.