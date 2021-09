شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن وضع علامة مقروء على رسائل Gmail فى 6 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع " businessinsider" إن وضع علامة على رسائل البريد الإلكترونى كمقروءة يمكن أن يكون طريقة جيدة لبدء استعادة مساحتك الرقمية على الايميل .

وقال التقرير المنشور على الموقع، إن هناك حالتين الأولى يمكن وضع علامة على جميع رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بك كمقروءة فى إصدار سطح المكتب من Gmail. فى تطبيق الهاتف، والثانية يمكنك فقط وضع علامة على الرسائل كمقروءة واحدة تلو الأخرى.

وهناك خياران لكيفية وضع علامة على جميع رسائل البريد الإلكترونى كمقروءة فى Gmail على سطح المكتب، وهما استخدام شريط البحث أو خيار تحديد الكل.

وباستخدام شريط البحث فى 6 خطوات جاء كالتالى:

1. انتقل إلى موقع Gmail وقم بتسجيل الدخول، إذا لزم الأمر.

2. اكتب label: inbox is: unread in the search bar، الموجود فى الجزء العلوى من الشاشة.

3. اضغط على Enter. سترى بعد ذلك جميع رسائل البريد الإلكترونى غير المقروءة تظهر.

4. اضغط فوق الجزرة لأسفل بجوار مربع التحديد فى أعلى قائمة البريد الإلكترونى، واضغط على الكل.

5. إذا ظهر، انقر فوق تحديد كافة المحادثات التي تطابق النتائج فى الشعار أعلى الشاشة.

6. اضغط فوق النقاط الثلاث فى الطرف الأيمن من القائمة أعلى رسائل البريد الإلكترونى المحددة واختر تعليم كمقروء.