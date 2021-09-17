شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تخطط توجيه ضربة موجعة لهاتف "آيفون 13" الجديد .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر "جوجل" هاتفا جديدا يتمتع بمواصفات مميزة، تجعله منافسا قويا لهاتف "أبل" من نوع "آيفون 13"، ووفقا لموقع سكاى نيوز عربية تعمل "جوجل" على اختبار هاتفها الجديد والذى لم تكشف عن موعد إطلاقه، من نوع "بيكسل 6".

وحسبما ذكر موقع "تك رادار" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن "بيكسل 6" سيجمع بين لونين معا فى الجهاز، وسيكون له إصدار مشتق منه وهو "بيكسل 6 برو"، وسيحتوى "بيكسل 6 برو" على ثلاث كاميرات، بينما سيدمج "بيكسل 6" كاميرتين فقط، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتشير تسريبات تقنية إلى أن "بيكسل 6" سيحتوى كاميرا بدقة 50 ميجا بكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، فى حين سيضم الإصدار "بكسل 6 برو" كاميرا إضافية بدقة 48 ميجابكسل.

وسيأتى "بكسل 6 برو" بشاشة عرض أكبر، وكذلك الأمر بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائى، وسيدعم بطارية قوية طويلة العمر، وسيدمج الإصداران من هواتف "جوجل" معالج Tensor فائق الأداء، والذى يشاع بأنه أحد أسرع معالجات نظام "آندرويد".

ولم تكشف "جوجل" عن الموعد الرسمى لإطلاق هاتفيها، ولكنها عادة ما تقوم بطرح منتجاتها الجديدة فى شهر أكتوبر من كل عام.