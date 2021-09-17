الثقب في طبقة الأوزون أكبر من القارة القطبية الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - إنّ الثقب السنوي في طبقة الأوزون الواقية للأرض الذي يظهر فوق نصف الكرة الجنوبي “أكبر من المعتاد”، وهو أكبر حالياً من القارة القطبية الجنوبية.

كما جاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” عن “ديلي ميل”: يتصرف الأوزون مثل الدرع، فهو يمتص ضوء الأشعة فوق البنفسجية من الشمس. ويعني غيابه أنّ المزيد من هذا الإشعاع عالي الطاقة يصل إلى الأرض، حيث يمكن أن يضرّ بالخلايا الحية.

يتم استنفاد طبقة الأوزون من خلال التفاعلات الكيميائية، مدفوعة بالطاقة الشمسية، والتي تنطوي على المنتجات الثانوية للمواد الكيميائية من صنع الإنسان التي لا تزال في الغلاف الجوي.

يؤدي هذا، كل عام، إلى تشكيل ثقب فوق القطب الجنوبي بين آب وتشرين الأول، وهي فترة الصيف في نصف الكرة الجنوبي، ويبلغ ذروته في بداية تشرين الأول.

إنّ حجم الحفرة يعتمد بشدة على الظروف الجوية. شهدت الظروف الباردة في العام الماضي واحدة من أكبر الظروف على الإطلاق، في حين كان عام 2019 هو الأصغر.

بعد متوسط بداية هذا العام، نمت الحفرة بشكل كبير في الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكرته خدمة مراقبة الغلاف الجوي في الاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس.

اعتباراً من يوم أمس، غطت الحفرة مساحة حوالي 8.8 مليون ميل مربع (23 مليون كيلومتر مربع).

على مرّ السنوات ومع الظروف الجوية العادية، ينمو الثقب عادة إلى مساحة قصوى تبلغ حوالي 8 ملايين ميل مربع (20.7 مليون كيلومتر مربع).

وعلى الرغم من هذه التقلبات الطبيعية، يتوقع الخبراء أن يغلق الثقب بشكل دائم بحلول عام 2050، استجابة للقيود المفروضة على المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون التي أدخلت في عام 1987.

وقال رئيس خدمة مراقبة الغلاف الجوي كوبرنيكوس فنسنت هنري بيوخ: “تظهر التوقعات أنّ ثقب هذا العام قد تطور إلى ثقب أكبر من المعتاد”.

“نحن ننظر إلى ثقب أوزون كبير جداً وربما عميق أيضاً”.

وفقاً للدكتور بيوخ، فإنّ ثقب الأوزون الذي لوحظ في العام الماضي بدأ أيضاً بشكل غير ملحوظ، لكنه انتقل إلى واحد من أطول مظاهر الظاهرة على الإطلاق.

في الواقع، كشفت القياسات من القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينل-5P أنّ ثقب العام الماضي كان أيضاً واحداً من أكبر وأعمق الثقوب في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى حوالي 9.7 مليون ميل مربع (25 مليون كيلومتر مربع) في المساحة الإجمالية.

وفقاً لوكالة الفضاء الأوروبية، كان ثقب العام الماضي مدفوعاً بـ “دوامة قطبية قوية ومستقرة وباردة” والتي خفضت باستمرار درجة حرارة طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية.

ويبدو أنّ تطور ثقب الأوزون هذا العام يتقدم على طول مسار مماثل، حيث أصبح حالياً أكبر في هذا الوقت من الموسم من 75 في المائة من الثقوب منذ عام 1979.

وقال كبير العلماء في المركز الأوروبي لتوقعات الطقس متوسطة المدى أنتجي إننيس: “إنّ تطور ثقب الأوزون هذا، كان متوقعاً بالنظر إلى الظروف الجوية الحالية”.

“سيكون تقدم ثقب الأوزون خلال الأسابيع المقبلة مثيراً للاهتمام للغاية.”

أضاف الدكتور بيوخ، ” هذا العام، تعتبر الدوامة مستقرة تماماً ودرجات حرارة الستراتوسفير أقل من العام الماضي، لذلك قد يستمر ثقب الأوزون في النمو قليلاً خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة.”

وقال كلاوس زينر، مدير بعثة كوبرنيكوس سنتينل-5P: “تعد قياسات الأوزون التي تم إجراؤها في إطار برنامج كوبرنيكوس مساهمة رئيسية في رصد الأوزون والتنبؤ به “.

“يجب تفسير مراقبة ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي بعناية لأنّ حجم ومدة وتركيزات الأوزون لثقب واحد تتأثر بحقول الرياح المحلية، أو الأرصاد الجوية، حول القطب الجنوبي.

“ومع ذلك، فإننا نتوقع إغلاق ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي بحلول عام 2050.”

تمّ الكشف عن استنزاف طبقة الأوزون لأول مرة من قبل العلماء في السبعينيات، وكان مصمماً على أن يكون أكبر مما يمكن حسابه من قبل العوامل الطبيعية مثل درجة الحرارة والطقس والانفجارات البركانية.

وبدلاً من ذلك، تقرر أنّ المواد الكيميائية التي يصنعها الإنسان، ولا سيما مبردات مركبات الهالوكربون ومركبات الكلوروفلوروكربون، تؤدي إلى تفاقم هذا النضوب.

وفي عام 1987، بدأ التخلص التدريجي من تصنيع هذه المنتجات واستهلاكها بموجب معاهدة دولية تعرف باسم بروتوكول مونتريال.

ومع ذلك، فإنّ حقيقة أنّ العديد من المواد المستنفدة للأوزون يمكن أن تبقى حتى في الستراتوسفير لعقود يعني أن تعافي طبقة الأوزون هو عملية بطيئة جداً.

في الواقع، توقع الخبراء أنّ الأمر سيستغرق حتى عام 2060 قبل أن تختفي المواد الضارة المستخدمة في المبردات وعلب الرش تماماً من الغلاف الجوي.