أهم الأسئلة حول ساعة آبل 7 عن الأحزمة والألوان

دبي - يزن راشد - ظهرت ساعة آبل 7 في مؤتمر آبل الأخير الذي أقيم بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة منذ عدة أيام.

وجاءت الساعة بتصميم مختلف قليلًا عن التسريبات التي ظهرت حولها لفترات طويلة، حيث تخلت الشركة عن الحواف المربعة التي تشبه آيفون 12.

واعتمدت بدلًا من ذلك على شاشة أقوى بدون حواف سوداء داخلها، وذلك ما يجعلها أكبر في الحجم من الساعات القديمة.

ولم تكتفي آبل بتغيير الحجم فقط، بل أطلقت مجموعة ألوان جديدة لساعة آبل 7 لتجعلها مميزة عن الاصدارات القديمة.

وجاءت الساعة بدعم لتقنية شحن جديدة أسرع من الماضي وتعتمد على تقنية MagSafe.

وقد تسبب تغيير الحجم وألوان الساعة الجديدة في الكثير من الأسئلة حول الإنترنت، لذلك إليكم الإجابات على أهم الأسئلة.

توافقية ساعة آبل 7 مع الأحزمة القديمة

بينما قامت آبل بتغيير حجم شاشة الساعة وتصميم الشاشة أيضًا، إلا أنها لم تغيير حجم الأحزمة المدعومة.

لذلك تستطيع استخدام أي حزام قديم تمتلكه، طالما كان أحدث من الجيل الرابع لساعة آبل مع الساعة الجديدة.

ويجب أن تنتبه لحجم الساعة، حيث تأتي الساعة في حجمين كما جرت العادة مع جميع الساعات القديمة، لذلك يجب أن تحصل على الحزام المناسب لحجم ساعتك بغض النظر عن جيلها.

أحجام ساعة آبل الجديدة

تأتي ساعة آبل الجديدة في حجمين جدد وهما 41 مم و 45 مم بدلًا من 40 مم و 44 مم.

وينتمي حجم 41 مم لحجم الساعات الأصغر، لذلك يمكنك استخدام الأحزمة الصغيرة معه.

بينما يجب أن تستخدم حجم الأحزمة الكبيرة مع ساعة آبل بحجم 45 مم الجديد.

وتشير هذه الأرقام إلى إرتفاع شاشة الساعة بدلًا من عرضها، ولذلك تستطيع استخدام الأحزمة القديمة التي تعتمد على العرض مع الساعات الجديدة.

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ألوان الساعة الجديدة

تأتي ساعة آبل من الجيل السابع في خمسة ألوان جديدة، وهي كالتالي :

منتصف الليل (يستبدل اللون الرمادي)

ضوء النجوم (يستبدل اللون الفضي)

الأخضر (يظهر اللون لأول مرة)

الأزرق (بدرجة أفتح قليلًا من العام الماضي)

الأحمر (مع درجة أغمق قليلًا من العام الماضي)

ويمكنك الحصول على هذه الألوان الجديدة في نموذج الساعة المصنعة من الألومنيوم، ولكن تظل النماذج الأخرى بنفس الألوان.

تقنية الشحن الجديدة في الساعة

اعتمدت آبل على شاحن جديد لساعة آبل من الجيل السابع، ويستخدم هذا الشاحن منفذ USB C ليحصل على الطاقة بشكل أسرع.

لذلك يمكنك استخدام الشاحن الجديد للاستفادة من تقنية الشحن السريعة والتي تشحن الساعة إلى نسبة 80٪ في 45 دقيقة فقط.

ويجعل هذا الشحن أسرع بنسبة 33٪ في ساعة آبل من الجيل السابع مقارنةً بالأجيال القديمة من الساعة.

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موعد إطلاق ساعة آبل الجديدة

لم تعلن آبل عن موعد محدد لإطلاق ساعة آبل الجديدة، واكتفت بالقول بأنك تستطيع الحصول عليها لاحقًا هذا العام.

وقد ظهرت مجموعة من الشائعات سابقًا حول مشاكل في تصنيع الساعة الجديدة وأننا قد لا نراها هذا العام على الإطلاق.

وقد صرحت آبل بأن موعد إطلاق الساعة يكون في نهاية فصل الخريف، لذا قد نراها في نوفمبر أو ديسمبر هذا العام.

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