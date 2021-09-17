أوبو تستعرض ColorOS 12 بعد اندماج ون بلس

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة أوبو Oppo عن ColorOS 12، أحدث إصدار من نظام التشغيل الذي يعمل بنظام أندرويد. ويأتي التحديث إلى هواتف شركة ون بلس بالإضافة إلى هواتف أوبو الخاصة في الصين، حيث استخدمت ون بلس ColorOS منذ أوائل هذا العام.

وكانت ون بلس قد أعلنت مؤخرًا أنها تجمع بين قاعدة بيانات OxygenOS الخاصة بها مع ColorOS نظرًا لدمج الشركتين عدة عمليات.

ولا يبدو ColorOS 12 مختلفًا بشكل كبير عن ColorOS 11. ولكن يستفيد بشكل أكبر من الألوان المتباينة والمساحة البيضاء، مع كثافة معلومات أقل عبر العديد من الشاشات.

وتم إعادة تصميم الرموز بمهارة للاستفادة بشكل أكبر من العمق والملمس. وتقول الشركة إنها حسنت أكثر من 300 رسم متحرك عبر واجهة المستخدم مع الاستفادة أيضًا من محرك الذكاء الاصطناعي لتقليل التأخير.

ويعتمد ColorOS 12 على نظام أندرويد 12 ويتضمن أدوات الخصوصية التي تمت ترقيتها، مثل إضافة إشعار في شريط الحالة عندما تقوم التطبيقات بتنشيط الكاميرا أو الميكروفون.

وبالنسبة إلى الميزات الجديدة. تضيف الشركة القدرة على إدارة هواتفها من خلال جهاز حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز 10 أو ويندوز 11.

كما تضيف المزيد من الأدوات إلى الشريط الجانبي التي يمكن تمريرها من حافة الشاشة، وميزة الصورة الرمزية الثلاثية الأبعاد المسماة Omoji.

ويكون ColorOS 12 متاحًا لأول مرة على إصدار جديد من هاتف Oppo Find X3 Pro الرائد يسمى Photographer Edition.

كما يكون هناك إصدار تجريبي عام محدود في الصين لسلسلة Oppo Find X3 وسلسلة OnePlus 9 في شهر أكتوبر. الذي يمتد إلى النماذج السابقة في شهري نوفمبر وديسمبر.

وتقول الشركة إن أكثر من 110 نماذج من الهواتف و 150 مليون مستخدم حول العالم قادرين على الترقية إلى ColorOS 12.

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أوبو خفضت عدد موظفيها

من المفترض أن يساعد الدمج الوثيق بين أوبو وون بلس في وقت سابق من هذا العام في تسريع تحديثات البرامج.

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة أوبو خفضت عدد موظفيها بنسبة 20 في المئة بعد اندماجها مع ون بلس، وعلى وجه التحديد، استغنت عن الفرق المسؤولة عن برنامج ColorOS ومن فرق الأجهزة.

وتوثر التسريحات في الوحدات المهمة، بما في ذلك الفريق الذي يخصص نظام أندرويد لنظام ColorOS. وقسم إنترنت الأشياء الذي يطور مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية وسماعات الأذن.

ولا يزال من غير الواضح كيف يؤثر ذلك في تطوير ColorOS داخل الشركة. واحتلت شركة أوبو الصدارة بشأن تحديث أندرويد 12 حتى الآن.

وكانت من أوائل الشركات التي أطلقت إصدارًا تجريبيًا من التحديث في وقت سابق من هذا العام عبر Find X3 Pro.

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