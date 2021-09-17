شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن البيتكوين وتعدينه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البيتكوين عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الاشخاص مجهولي الهوية عرفوا باسم ساتوشي ناكاموتو، بدأ استخدام العملة في عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر.

وبتكوين أول عملة رقمية لامركزية، من دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى أخر عبر شبكة بتكوين بطريقة الند للند دون الحاجة إلى طرف ثالث (وسيط كالبنوك)، يتم التحقق من حوالات الشبكة باستخدام التشفير ويتم تسجيلها في دفتر حسابات موزع يسمى سلسلة الكتل، حيث يتم إنشاء البيتكوين كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين.

ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى، وتشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون البيتكوين، وفيما يلي نعرض كل ما تحتاج معرفته عن البيتكوين وتعدينها

إليك كل ما تريد معرفته عن البيتكوين:

ما هو البيتكوين؟

بالمعنى الأكثر عمومية، فإن البيتكوين عبارة عن برنامج يشكل نظام دفع لامركزي من نظير إلى نظير بدون سلطة مركزية، ورغم أنه يتم تسميتها عملة رقمية أو عملة مشفرة، ولكن في الوقت الحالي، لا يستخدمها معظم المستثمرين حقًا كعملة لدفع ثمن الأشياء، وبدلاً من ذلك، فإنهم يستخدمونه كاستثمار مضاربة للشراء على أمل جني الأرباح، لكن في نفس الوقت بدأت بعض الدول والشركات في الاعتراف بها في البيع والشراء.

كيف تعمل هذه العملة؟

تعمل Bitcoin على ما يسمى blockchain، وهو نظام برمجي غالبًا ما يوصف بأنه "دفتر الأستاذ" الرقمي غير القابل للتغيير، وهو موجود على آلاف أجهزة الكمبيوتر، في جميع أنحاء العالم، ويتم صيانته بواسطة مزيج من الأشخاص العاديين وخبراء الكمبيوتر الأكثر تطوراً، والمعروفين مجتمعين باسم عمال المناجم.

كم يستغرق تعدين عملة بيتكوين حاليا؟

بالمعدل الحالي، سيستغرق تعدين عملة بتكوين واحدة حوالي 1200 عام، ويمنحك هذا إحساسًا بمدى تعقيد تعدين البيتكوين، ومقدار قوة المعالجة التي تتطلبها: منصات التعدين المحوسبة هذه تفرز الكثير من الطاقة بحيث يمكنها تدفئة منزلك.

من يدير البيتكوين؟

عملة البيتكوين لامركزية، ما يعني أنه لا يوجد حكم واحد أو حزب مركزي أو مؤسسة مسؤولة، ويتم التحقق من صحة كتل المعاملات على شبكة blockchain من خلال "الإجماع" الحوسبي، وهو أحد ميزات البرنامج، وقد تم إنشاء Bitcoin من قبل شخص ما في عام 2009 باستخدام الاسم المستعار Satoshi Nakamoto، ولكن من غير المعروف من كان، ولا يتحكم هذا الشخص أو المجموعة في Bitcoin اليوم.

كم تبلغ قيمة البيتكوين؟

يتقلب سعر البيتكوين بناءً على الشراء والبيع، تمامًا مثل الأسهم، ولكن هناك الكثير من الجدل حول ما يمثله السعر، فمن الناحية النظرية، يجب أن تعكس قيمة البيتكوين إيمان المستثمرين بعملة البيتكوين كتقنية.

لكن في الواقع، يرى المستثمرون في الغالب أن عملة البيتكوين سلعة بسبب المعروض المحدود، وبموجب مخطط Satoshi، سيتم تحديد إجمالي المعروض من Bitcoin في النهاية عند 21 مليون عملة معدنية.

هل توجد بالفعل عملة مادية تسمى البيتكوين؟

لا، لا يمكنك لمس عملة البيتكوين لأنها في الأساس برنامج، ربما تكون قد شاهدت صورًا لعملات ذهبية عليها علامة "" عليها. هذه هدايا تذكارية لا يمكن تحويلها إلى عملة بيتكوين فعلية، لكنها أفضل لتوضيح القصص الإخبارية من تدفقات الأرقام والحروف التي تشبه blockchain الفعلي.

هل تحدد السوق الحرة القيمة بالكامل؟

بالنسبة للجزء الأكبر، نعم. هناك معروض معروف ومحدود من عملة البيتكوين، لذلك عندما يرتفع الطلب، يرتفع السعر أيضًا. يساهم الابتكار التقني أيضًا في قيمة البيتكوين، لقد كان حداثة عندما تم إنشاؤه لأول مرة في عام 2009، وقد قرر السوق (في الوقت الحالي) أنه اختراع يستحق شيئًا ما.

كيف تشتريها وتبيعها؟

يوجد الآن عدد من البورصات سهلة الاستخدام حيث يمكنك شراء البيتكوين باستخدام الأموال المحولة من حساب مصرفي، وفي بعض الحالات عن طريق فرض رسوم على بطاقة الائتمان، الخيار السائد الأكثر شيوعًا هو Coinbase، الذي يضم الآن أكثر من 13 مليون عميل.