شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول رواد الفضاء الصينيون الإى الأرض بعد مهمة تاريخية دامت 3 أشهر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت مركبة فضائية تحمل نى هايشنج وليو بومينج وتانج هونجبو بأمان فى صحراء جوبى فى منغوليا الداخلية اليوم 17 سبتمبر، وبذلك وصلت شنتشو التاريخية 12 مهمتها حتى النهاية.

ووفقا لموقع "the verge " التقنى أطلقت "شنتشو 12 "فى 16 يونيو ووصلت بعد سبع ساعات إلى تيانخه وهى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية التى تدور حول الأرض، وأمضى طاقم شنتشو 12 بقيادة ني 90 يومًا على متن تيانخه حيث ظلوا عالياً أطول بثلاث مرات من أى رحلة فضائية صينية سابقة .

وكانت عودة رحلة شنتشو 12 إلى الأرض متعددة الأيام، حيث انفصلت المركبة الفضائية عن تيانخه الأربعاء 15 سبتمبر، وفقا لبيان صادر عن مكتب هندسة الفضاء الصينى المأهولة (CMSEO).

وقال مسؤولو CMSEO فى تحديث آخر إن شنتشو 12 أجرت بعد ذلك اختبارًا للالتقاء مع تيانهي، وخلال فترة وجودهم في المدار ، التقط رواد فضاء شنتشو 12 بعض الصور المذهلة للأرض وأجروا مجموعة متنوعة من التجارب العلمية.

كما قاموا بإجراء عمليتى سير في الفضاء مصممة للمساعدة فى تشغيل تيانهى بطول 54 قدمًا (16.6 مترًا) بشكل كامل وجاهز للزيارات المستقبلية ، والتى ستكون متكررة خلال الأشهر المقبلة.

وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن ترسل الصين مركبة الشحن الفضائية الروبوتية Tianzhou 3 نحو Tianhe فى 20 سبتمبر تقريبًا، ومن المقرر على ما يبدو إطلاق المهمة التالية المأهولة إلى الوحدة، Shenzhou 13 لمدة ستة أشهر فى منتصف أكتوبر.

وتخطط الصين أيضًا لإطلاق وحدتين أخريين إلى المدار، والتى سترتبط مع تيانهى لتشكيل محطة فضائية من ثلاث قطع تسمى تيانجونج ("القصر السماوي") والتي تبلغ مساحتها حوالي 20٪ مثل محطة الفضاء الدولية (ISS). ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تجميع هذه المحطة المدارية العام المقبل.