ايكيا تطلق مجموعة ضخمة من المنتجات للاعبين

دبي - يزن راشد - خطت شركة ايكيا – أكبر شركة أثاث في العالم – خطوتها الأولى في مجال الألعاب عبر إطلاق خطها الجديد للألعاب الذي يتضمن أكثر من 30 منتجًا جديدًا تتراوح من كراسي ومكاتب الألعاب إلى حلول التخزين لوحدات التحكم ووسادات الرقبة لجلسات اللعب الطويلة.

وقالت الشركة: استعد للارتقاء بألعابك إلى أعلى مستوى مع مجموعة أثاث ومفروشات الألعاب المصممة بالتعاون مع ROG، وهي علامة تجارية فرعية من شركة أسوس، رائدة في صناعة الألعاب.

وتعترف الشركة باللاعبين كسوق يبلغ عدده 2.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم (يغذي صناعة الألعاب التي تبلغ قيمتها 159 مليار دولار). لذلك أمضت عامين في الخوض في ثقافة الألعاب لفهم المجال.

وزار موظفوها الأحداث الرياضية الإلكترونية الكبرى ودرسوا اللاعبين في منازلهم. وقالت الشركة: هناك الكثير لاستكشافه في عالم الألعاب، وهذه هي الخطوة الأولى لشيء أكبر.

ولم يكن التحدي الرئيسي هو كيفية بناء أثاث معتمد من اللاعب. ولكن كيفية بناء أثاث معتمد من اللاعب مثل ايكيا، وهي شركة معروفة بتصاميمها.

وقالت الشركة: كان علينا أثناء تطوير هذه المجموعة أن نفهم أنواع الجماليات التي يمكن أن تخاطب قلب اللاعب. نأتي من خلفية مختلفة تمامًا من وجهة نظر جمالية.

ومن الأمثلة على ذلك كيف تعاملت الشركة مع كراسي الألعاب الخاصة بها. وأصبحت المقاعد على طراز سيارات السباق هي المعيار في عالم الألعاب. ولكن من الناحية العملية، يجب تصميم الكرسي الذي يحتضن جسمك حول المنعطفات بشكل مختلف عن الكرسي الذي يحتاج إلى دعم ظهرك لساعات أمام الشاشة.

وقالت الشركة: أخبرنا العديد من اللاعبين أنهم لا يحبون الكراسي التي تبدو وكأنها سيارة. ولكن ليس لديهم أي بدائل أخرى. وكانت تلك فرصة.

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ايكيا تدخل مجال منتجات الألعاب

استجابت الشركة بأربعة أنماط مختلفة من الكراسي، كل منها متاح بتباديلات مختلفة. إذ هناك كرسي GRUPPSPEL الذي تبلغ تكلفته 289 دولار.

ولاحظت الشركة أن اللاعبين لديهم الكثير من الأشياء. وهناك معدات مثل أجهزة التحكم والأسلاك والميكروفونات. ولكن هناك أيضًا مقتنيات مثل التماثيل التي يفتخر اللاعبون بامتلاكها ويحبون عرضها بشكل بارز.

واستجابت ايكيا عبر تطوير لوحة مشابك بقيمة 20 دولار، مع أحزمة مختلفة مثبتة، لإمساك وحدات التحكم في مرأى من الجميع، وخزانة باب زجاجية بقيمة 100 دولار للتماثيل.

علاوة على ذلك صممت الشركة جميع أنواع الأدوات الصغيرة ووسائل الراحة مثل أكواب التثبيت كجزء من المجموعة المرتبة عبر ست مجموعات منتجات. وتصل المنتجات إلى المتاجر وعبر الإنترنت في شهر أكتوبر 2021.

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