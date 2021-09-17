آيباد ميني الجديد لا يدعم تقنية mmWave 5G

دبي - يزن راشد - كان جهاز آيباد ميني الذي أعيد تصميمه حديثًا من شركة آبل أحد أكثر الإعلانات إثارة في حدث آيفون 13. ولكن في أعقاب الحدث بدأت القيود بالظهور، إذ إن الجهاز لا يدعم معيار الموجات المليمترية لشبكات الجيل الخامس.

وهذه هي النسخة الفائقة السرعة من 5G التي تراها في تلك العروض التوضيحية. وبالرغم من أن معيار الموجة المليمترية ليس متاحًا على نطاق واسع. ولكن إذا كنت تريد إجراء عمليات نقل بيانات بسرعات جيجابت عبر 5G، فإن آيباد ميني ليس هو جهاز آيباد المناسب لك.

وكان دعم 5G عبر الإصدار الخلوي من iPad Mini أحد أبرز ميزات شركة آبل. ولكن بالنظر إلى المواصفات التقنية للشركة، فإن الجهاز يدعم النطاق المنخفض والمتوسط ​​لشبكات 5G فقط.

وبدأت آبل بالترويج لشبكات الجيل الخامس مع إطلاق آيفون 12، وتستمر في الترويج لسرعات التنزيل والتحميل الأسرع التي يمكن أن تقدمها التكنولوجيا في عام 2021.

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آبل تخفض سرعة معالج آيباد ميني

وتم تجهيز كل من آيفون 13 وآيباد ميني الجديد بأحدث شريحة A15 Bionic من آبل. ولكن النتائج القياسية تكشف أن الشريحة قد جرى تخفيض تردد تشغيلها إلى 2.9 جيجاهرتز في آيباد ميني، مقارنة بـ 3.2 جيجاهرتز في جميع نماذج آيفون 13.

وكما هو متوقع، يبدو أن الشريحة المخفض ترددها لها تأثير ضئيل بنسبة بين 2 و 8 في المئة في أداء iPad mini مقارنة بنماذج آيفون 13.

وفي نتائج Geekbench 5 المبكرة، حصل iPad mini الجديد على متوسط ​​درجات لاختبار النواة الأحادية والأنوية المتعددة يبلغ نحو 1595 و 4540، مقارنة بمتوسط ​​يبلغ نحو 1730 و 4660 لجهاز آيفون 13 برو.

ومن غير الواضح سبب قيام آبل بخفض سرعة شريحة A15 Bionic في iPad mini. ولكن من غير المرجح أن يواجه معظم المستخدمين أي مشكلات في الأداء باستخدام الجهاز.

وحتى مع شريحة A15 Bionic التي تم تخفيض تردد تشغيلها. فإن جهاز iPad mini الجديد أسرع بنسبة تصل إلى 40 في المئة في الأداء الأحادي النواة وأسرع بنسبة تصل إلى 70 في المئة في الأداء المتعدد النوى. وذلك مقارنة بالجيل السابق من iPad mini المزود بشريحة A12.

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