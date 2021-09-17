GoPro تقدم كاميرا الحركة Hero 10 Black

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة GoPro عن الإصدار التالي من كاميرا الحركة، التي تحتوي على معالج جديد يتيح للكاميرا التصوير بمعدلات إطارات أعلى، والحصول على ثبات أفضل، وتحميل مقاطع الفيديو تلقائيًا إلى السحابة أثناء الشحن.

ويعمل المعالج الجديد أيضًا على جعل استخدام Hero 10 Black تجربة أسرع وأكثر استجابة. وفي كثير من الحالات، يمكن لكاميرا Hero 10 Black التصوير بضعف معدل الإطارات في Hero 9.

ويمكنها الآن التصوير بدقة 5.3K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مما يوفر تحسينًا لمعدل الإطارات بالإضافة إلى زيادة صغيرة في الدقة.

كما يمكنها التقط الصور بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية وبدقة 2.7K بمعدل 240 إطار في الثانية. وتقول GoPro إن هذه الزيادة في الأداء ترجع إلى معالج GP2 الجديد في الكاميرا. الذي خلف شريحة GP1 المستخدمة في الكاميرات منذ Hero 6 Black.

ويعتبر استمرار الشركة في امتلاك رقاقات مخصصة لكاميراتها بمثابة تكتيك منطقي، وذلك نظرًا لأن منافسي الشركة يأتون من سوق الهواتف الذكية، حيث تتخذ شركات مثل جوجل وآبل نفس النهج.

ويسمح GP2 أيضًا لكاميرا Hero 10 Black أن تكون مثل الهاتف بعدة طرق، من الشاشة التي تعمل باللمس السريعة الاستجابة إلى معالجة الفيديو وتقليل الضوضاء المحسّن.

ويمكن القول إن إحدى أكثر الميزات التي تجعل الكاميرا تشبه الهواتف الذكية هي القدرة على تحميل مقاطع الفيديو عبر السحابة أثناء الشحن.

ومع ذلك، يتطلب القيام بذلك اشتراك GoPro بقيمة 5 دولارات شهريًا أو 50 دولار سنويًا. ويمنحك الاشتراك أيضًا تخفيضًا بقيمة 100 دولار من سعر الكاميرا، مما يخفض سعرها البالغ 499 دولار إلى 399 دولار، ويشمل أيضًا الوصول إلى برنامج استبدال الكاميرا التالفة من GoPro.

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GoPro تعلن عن الإصدار التالي من كاميرا الحركة

بالرغم من ذلك، فإن السعر يمثل ارتفاعًا في تكلفة كاميرات GoPro. إذ بلغ سعر Hero 9 نحو 450 دولار دون اشتراك عند الإطلاق، بينما كانت Hero 8 تباع بسعر 399 دولار.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يريدون اشتراكًا، من الأسهل أيضًا نقل لقطات الكاميرا إلى هاتفك الذكي. وتقول الشركة إن الشريحة الجديدة تجعل عمليات النقل اللاسلكي إلى تطبيقها أسرع بنسبة 30 في المئة. وهناك أيضًا خيار جديد لنقل لقطاتك باستخدام كابل.

وتأتي الكاميرا الجديدة أيضًا مع بعض التحسينات الصغيرة التي تجعلها أكثر جاذبية. مثل ميزة ضبط مستوى الأفق، التي تحاول الحفاظ على الأفق كخط مستقيم. وتتيح الميزة للكاميرا إمالة تصل إلى 45 درجة مقارنة بـ 27 درجة من Hero 9.

ولا يتوفر ضبط مستوى الأفق المحسن في أعلى درجات الدقة ومعدلات الإطارات للكاميرا. حيث يقتصر على 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية و 2.7K أو 1080 عند 120.

وتحصل الصور الثابتة التي تلتقطها الكاميرا أيضًا على دقة عالية، من 20 ميجابكسل إلى 23 ميجابكسل. وأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة. مع إطارات ثابتة تم سحبها من الفيديو تصل إلى 19.6 ميجابكسل عند التصوير في وضع الكاميرا 4:3 بدقة 5K و 15.8 ميجابكسل عند التصوير في وضع 5.3K بمعدل 60 إطار في الثانية.

وينطبق هذا الالتقاط المحسّن في الإضاءة المنخفضة على الفيديو أيضًا، مع تطبيق تقليل التشويش الثلاثي الأبعاد.

وتقول GoPro أيضًا أنه يمكن استخدام جيل جديد من ميزة تثبيت HyperSmooth أثناء البث المباشر. وإذا كان لديك Hero 9 واشتريت بعضًا من إضافات Mod، فإن الشركة تقول إن معظمها يجب أن يكون متوافقًا.

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