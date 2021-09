واتساب تختبر دليل أعمال على غرار الصفحات الصفراء

دبي - يزن راشد - I'm excited we’re starting to pilot a local business directory within @WhatsApp. This will help you find and contact local businesses, like your neighborhood coffee shop, florist, clothing store and more.https://t.co/kNvUtn7FWR — Will Cathcart (@wcathcart) September 15, 2021 ويل كاثكارت، رئيس خدمة التراسل واتساب أنها تجرب دليل أعمال جديد في ساو باولو بالبرازيل يتيح للمستخدمين العثور على المتاجر والخدمات المحلية التي لها وجود عبر التطبيق.

وتظهر لقطات الشاشة كيف تعرض المنصة الشركات مصنفة حسب فئات مثل “متجر البقالة” و “المطعم”، قبل السماح للمستخدمين بالدردشة معهم مباشرةً. وذكرت وكالة رويترز أن الاختبار يشمل آلاف الشركات في المدينة.

وبالرغم من أن خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك تشتهر بكونها خدمة مراسلة من شخص لآخر، فقد أصبحت التجارة الإلكترونية جزء مهم بشكل متزايد من عروضها في السنوات الأخيرة.

واعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي، أفادت المنصة بأن أكثر من 175 مليون شخص على مستوى العالم استخدموا الخدمة لإرسال رسائل إلى حسابات الأنشطة التجارية ضمنها يوميًا.

وقدمت المنصة تطبيقًا مستقلاً للأنشطة التجارية والشركات الصغيرة منذ عام 2018. وأضافت منذ ذلك الحين ميزات مثل دعم قائمة المنتجات وعربات التسوق.

وبدأت في البرازيل والهند بتقديم المدفوعات داخل التطبيق. مما أتاح للمستخدمين إجراء عمليات شراء مباشرة من الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة.

ولكن هذه الدفع باتجاه التجارة الإلكترونية تسبب في مشاكل للمنصة في وقت سابق من هذا العام. وذلك عندما قامت بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها.

وتم تفسير التغييرات على نطاق واسع على أنها تمنح واتساب القدرة على مشاركة البيانات من محادثات الأشخاص الشخصية مع فيسبوك. في حين أن التغييرات في تنطبق على الدردشات مع الشركات، التي قد ترى البيانات مخزنة عبر خوادم فيسبوك.

واتساب تدفع نحو التجارة الإلكترونية

أثارت السياسة الجديدة غضبًا، حيث أبلغ منافسا واتساب، تيليجرام وسيجنال، عن زيادة في عدد المستخدمين الجدد استجابة لذلك.

وقال كاثكارت إن المنصة لا تسجل مواقع المستخدمين أو الشركات التي يتصفحونها عند استخدام ميزة الدليل الجديدة.

بالإضافة إلى تطبيق واتساب للشركات الصغيرة، تقدم المنصة أيضًا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business لربط الشركات الكبيرة بالعملاء.

ومن الجدير بالذكر أنها إحدى الطرق القليلة التي يتم من خلالها تحقيق الدخل من واتساب بشكل مباشر. وذلك نظرًا لأنها لا تعرض حاليًا إعلانات مثل فيسبوك وإنستاجرام.

وبالرغم من أن المنصة تراجعت عن خططها الفورية لعرض إعلانات داخل التطبيق العام الماضي. قال نائب رئيس فيسبوك لوكالة رويترز إنه يتوقع أن تكون الإعلانات على المدى الطويل جزء من نموذج أعمال المنصة بشكل أو بآخر.

