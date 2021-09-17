شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تسلا تعمل مع المنظمين العالميين لضمان أمن البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ، إيلون موسك ، أمام المؤتمر العالمي لمركبات الطاقة الجديدة في الصين اليوم الجمعة، إن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية ستعمل مع المنظمين العالميين لضمان أمن البيانات.

وقال ماسك في خطاب فيديو: "مع النمو السريع لتقنيات القيادة الذاتية، فإن أمن بيانات المركبات يثير مخاوف عامة أكثر من أي وقت مضى"، مضيفًا أن أمن البيانات ليس مسؤولية شركة واحدة فقط.

ويتم تزويد السيارات بمجموعة متزايدة من أجهزة الاستشعار والكاميرات لمساعدة السائقين، لكن البيانات التي تولدها هذه المعدات يمكن أيضًا استخدامها من قبل الشركات المصنعة لتطوير تقنيات جديدة ، مثل أنظمة القيادة المستقلة، ما يثير مخاوف الخصوصية والأمان، لا سيما عند إرسال المعلومات إلى الخارج.

ويُطلب من صانعي السيارات في الصين تخزين البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة المركبات محليًا ويحتاجون إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية عندما يحتاجون إلى تصدير البيانات الهامة إلى الخارج.

وتعد تسلا ، التي تصنع السيارات في شنغهاي، تخضع للتدقيق في الصين بسبب تخزينها ومعالجتها بيانات العملاء.