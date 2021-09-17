شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدء عملية تحضير صاروخ "أنجارا" الروسى الثقيل لإطلاق اختبارى إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت في مطار "بليسيتسك" الفضائي بشمال روسيا عملية تجميع صاروخ "أنجارا – آ 5" الثقيل، حيث صرح بذلك مصدر فى القطاع الفضائى الروسى الذى قال: "بدأ فى بليسيتسك تجميع صاروخ أنجارا الذى وصلت مكوناته المطار الفضائى بالسكة الحديد، وتجرى عملية التجميع فى إطار التحضيرات لإطلاق الصاروخ الاختبارى إلى الفضاء.

يذكر أن مصدرا فى القطاع الفضائى الروسى كان قد صرح فى أغسطس الماضى لوكالة "تاس" الروسية أن قطارا يحمل مكونات صاروخ "أنجارا – آ 5" قد وصل مطار "بليسيتسك" الفضائي.

يذكر أن "أنجارا" هي أسرة من الصواريخ الروسية الواعدة تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتصنع أجزاء الصاروخ في شركة "بوليوت" بمدينة أومسك في غرب سيبيريا، بصفتها فرعا في مركز "خرونبتشيف" الفضائي التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية، وتستخدم الأسرة الجديدة من الصواريخ أنواعا بيئية نظيفة من الوقود.

وسبق لصاروخ "أنجارا" الثقيل أن انطلق إلى الفضاء عامى 2014 و2020 من مطار "بليسيتسك " الفضائى، ويفترض أن تطلق الصواريخ من هذا النوع لاحقا من مطار "فوستوتشنى" الفضائى بشرق سيبيريا.

جدير بالذكر أن مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين صرح في يونيو الماضي بأن الصناعة الفضائية الروسية تعتزم أن تنتج بحلول عام 2020 أربعة صواريخ "أنجارا" الثقيلة.