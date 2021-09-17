شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مميزات بـiPhone 13 لن يحصل عليها مستخدمو أندرويد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن 4 هواتف ذكية جديدة من سلسلة آيفون 13 قبل يومين، حيث تحتوى سلسلة هواتف أبل على ميزات لا يمكن لهواتف أندرويد التفاخر بها، وفيما يلى بعض منهم:



الميزة الوحيدة التى ستسعد "صانعى الأفلام" على الموبايل الميزة الوحيدة التى ستسعد "صانعى الأفلام" على الموبايل تحصل أبل كل عام على ميزة فى كاميرا iPhone تجعل الناس يجلسون ويلاحظون ذلك، وهذا العام سيكون "الوضع السينمائى"، فخلال الكلمة الرئيسية، قامت أبل بتجربته وبدا رائعًا حقًا.

الوضع السينمائي - بعبارة مبسطة للغاية - هو وضع عمودي لمقاطع الفيديو، وباستخدام هذا الوضع ، يمكن للمرء التركيز تلقائيًا على مواضيع محددة، حيث يمكنك طمس شخص ما تمامًا في الخلفية أو جعل شخص ما يبدو واضحًا فى المقدمة، ولن تجد هذه الميزة فى أى هاتف أندرويد شائع، وعلاوة على ذلك لن يقتصر الأمر على هواتف Pro كما هو متوفر عبر سلسلة iPhone 13.

مضاعفة سعة التخزين قررت أبل جعل النسخة الأساسية من خيارات التخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، كذلك فبنفس سعر iPhone 12 ، ينتهى بك الأمر بالحصول على ضعف مساحة التخزين بنفس المقدار، بالنسبة إلى الشركة التى غالبًا ما تحصل على خيارات مقابل منتجات باهظة الثمن، فقد سلكت أبل الطريق الأقل سافرًا فى عام 2021.

معالج أسرع من معظم الهواتف الذكية مرة أخرى إنه ليس شيئًا جديدًا ولكن معالج iPhone سريع للغاية وتقوم أبل بتحسينه كل عام، ومع سلسلة iPhone 13 ، تحصل على معالج A15 Bionic الذي - وفقًا لاختبارات معيارية - أسرع بكثير من هواتف أندرويد الشهيرة.