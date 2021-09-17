إليك كيفية التحكم في قائمة أصدقائك على “فيسبوك” دون علمهم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:16 مساءً - ربما يشعر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ بـ ”الانزعاج“ من منشورات بعض الأصدقاء، وللتصرف حيال ذلك، يضطرون لمنع ظهورها في الجدول الزمني لصفحاتهم الخاصة، إما باستخدام إزالة الأصدقاء، أو الحظر، ولكن كيف يمكن تنفيذ ذلك وإعادتهم إلى قائمة الأصدقاء مجددا دون علمهم؟

يقدم هذا التقرير كيفية حذف صديق من فيسبوك دون معرفته، وكيفية حظر شخص، وكذلك رفع الحظر عن طريق فيسبوك الويب، فضلاً عن إلغاء الحظر عبر تطبيق فيسبوك الذكي، وفقا لموقع businessinsider.

كيفية حذف صديق من فيسبوك دون معرفته

الحظر

يمكن لمستخدمي فيسبوك حظر شخص ما من قائمة الأصدقاء لديهم في فيسبوك دون معرفته، حيث تنقطع بذلك كل وسائل الاتصال به، ولن تظهر منشوراته في صفحاتهم العامة.

وإذا أردوا في أي وقت إلغاء حظره، فيمكن القيام بذلك بسهولة ودون تنبيهه، حيث سيؤدي ذلك لإعادة إضافته إلى قائمة الأصدقاء، كما كان من قبل.

إلغاء المتابعة

في حال عدم الرغبة في قطع كل وسائل الاتصال، فبدلا من الحظر، يمكن إلغاء المتابعة أو كتم صوت إشعارات صفحته، ويتم بذلك حجب رؤية مشاركاته على المخطط الزمني لصفحة فيسبوك دون تنبيهه.

كيفية حظر شخص على فيسبوك

يسجل المستخدم الدخول إلى حسابه الشخصي عبر فيسبوك، ويحدد الشخص الذي يريد حظره، إما عن طريق البحث عن اسمه في قائمة الأصدقاء أو في الصفحة الرئيسية على فيسبوك، ثم النقر على النقاط الأفقية الثلاث بالقرب من أعلى يمين صفحة الملف الشخصي، والنقر على ”حظر“ Block و“تأكيد“، ثم“موافق“، وبذلك يتم حظره.

إلغاء الحظر

تختلف تعليمات إلغاء حظر شخص ما في فيسبوك الويب عن تطبيق فيسبوك عبر الهاتف الذكي وهي:

رفع الحظر عن طريق فيسبوك الويب

النقر في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية، على ”الإعدادات والخصوصية“ Settings & privacy“، ثم النقر على ”الإعدادات“ Settings.

وبعد ذلك النقر فوق ”حظر“Blocking في العمود الموجود على الجانب الأيسر من الشاشة، حيث ستظهر صفحة الأشخاص الذين تم حظرهم.

وإذا أراد المستخدم إعادة الصداقة مع أحدهم، فيمكنه النقر فوق ”إلغاء الحظر“ Unblock بجوار اسمه.

إلغاء الحظر عبر تطبيق فيسبوك الذكي

يتم فتح التطبيق والنقر على الخطوط الثلاثة المكدسة في الزاوية اليمنى السفلية، ثم النقر على ”الإعدادات والخصوصية“ ”Settings & Privacy“، ثم ”الإعدادات“ Settings، ثم النقر على ”حظر“ Blocking.

وسيظهر للمستخدم قائمة كاملة بكل من حظرهم، حيث يمكنه النقر على ”إلغاء الحظر“ Unblock بجوار اسم أي شخص وإعادته ضمن قائمة الأصدقاء لديه مجدداً.