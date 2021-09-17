شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصف معالج Pixel 6 Tensor المشاع من Google بالغريب .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تطلق Google أول مجموعة شرائح هاتفية داخلية لها ، Tensor SoC فى هواتفها القادمة Pixel 6 وPixel 6 Pro، وإذا كان أحدث تقرير من XDA صحيحًا ، فقد يكون إعداد وحدة المعالجة المركزية المشاع عن Tensor غريبًا جدًا جدًا - حتى وفقًا لمعايير Google حتى الآن، وتعمل Google إلى حد كبير على زيادة أداء Tensor SoC للذكاء الاصطناعى، لكنها لم تكشف عن أى معلومات حول المواصفات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات للشريحة.

ووفقا لموقع "the Verge " لن يخبر ريك أوسترلوه من Google إلا موقع The Verge أن "الأشياء القياسية التى ينظر إليها الناس ستكون تنافسية للغاية وأن عناصر الذكاء الاصطناعى ستكون مختلفة تمامًا."

وظهرت بالفعل بعض جوانب مكونات Tensor، ويشير تقرير سابق لـ XDA إلى أن Pixel 6 سيستخدم على الأرجح تصميمًا جاهزًا لوحدة معالجة الرسومات Arm Mali-A78 (الذى تستخدمه Samsung فى برنامجها الرائد Exynos 2100) ، بينما ذكرت رويترز أن Google ستوفر مودم 5G الخاص بها من Samsung، ولكن لا تزال وحدة المعالجة المركزية لغزا حتى اليوم ، وعندما نشرت XDA تقريرًا يعتمد على كل من نتيجة Geekbench والمصدر الذى يدعى أن لديه Pixel 6 Pro فعليًا.

ويدعى التقرير أن إعداد وحدة المعالجة المركزية على Tensor سيتألف من نواتين للأداء Cortex-X1 مسجلين بسرعة 2.802 جيجاهرتز ، ونواة أداء Cortex-A76 مسجلة بتردد 2.253 جيجاهرتز ، وأربعة نوى كفاءة Cortex-A55.