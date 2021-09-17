وثائق مخفية حول التأثير الضار لـ”إنستغرام” على الصحة العقلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

نشرت تقارير صحفية عددًا من الوثائق السرية، التي تفضح معرفة شركة “فيسبوك” بأن مواقعها للتواصل الاجتماعي، لها تأثيرات خطيرة على الصحة العقلية، ولم تحرّك ساكنا أمام هذا الأمر.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو”، أنه رغم أن التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية، كانت محل جدال طيلة العقد الماضي، إلا أن “فيسبوك” كان لديها إثباتات سرية عديدة حول هذا الأمر.

وأشار التقرير إلى أن وثائق سرية داخل “فيسبوك” أثبتت تأثيرات تلك المواقع على الصحة العقلية، ولكن أخفقت في التزاماتها الأخلاقية في التعامل مع الأمر.

وتظهر الوثائق أن مارك زوكربيرغ نفسه كان يمتلك وثائق حول التأثير الضار لموقع “إنستغرام” على الفئات الأصغر سنا، ولكنه رفض الإفصاح عن تلك الدراسات.

واستشهد التقرير بدراسات “فيسبوك” أجريت على مدى السنوات الثلاث الماضية تظهر أن الفتيات المراهقات أكثر عرضة للأذى، لكن زوكربيرغ أمر بعدم عرض تلك الدراسات على الجمهور.