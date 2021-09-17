دراسة جديدة: انفجارات بركانية كادت أن تحجب الشمس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكدت وكالة “ناسا” الأمريكية الفضائية، أمس الأربعاء، نتائج دراسة نشرت في شهر يوليو/ تموز الماضي، والتي توصلت إلى اكتشاف بشأن كوكب المريخ يعتقد أنه غيّر تكوينه إلى الأبد.

وذكرت “ناسا” في بيان رسمي أن المريخ كان في يوم من الأيام نشيطاً للغاية، لدرجة أنه تعرض لآلاف “الانفجارات البركانية الفائقة”.

وعثر باحثون في “ناسا” على أدلة بأن منطقة في شمال المريخ تسمى “أرابيا تيرا”، شهدت أكبر ثوران بركاني على مدى 500 مليون عام.

انفجارات كادت أن تحجب الشمس

وأضافت “ناسا” أن تلك الانفجارات البركانية كانت قوية للغاية، لدرجة أنها امتدت إلى الهواء، مما أدى بشكل فعال إلى حجب أشعة الشمس، وتغيير مصير “الكوكب الأحمر” إلى الأبد.

وكانت الدراسة المنشورة في يوليو بمجلة “Geophysical Research Letters” ذكرت أن تلك الانفجارات البركانية مزقت سطح المريخ على مدى 500 مليون سنة منذ نحو 4 مليارات عام، بعد أن نفثت بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت في الهواء.

كما كشفوا أن تلك الانفجارات الفائقة تعادل 400 مليون حمام سباحة بالحجم الأولمبي، وخلفت فوهات ضخمة جدا، هي عبارة عن ثقب عملاق يمتد إلى عشرات الأميال، ويوجد مثلها على كوكب الأرض أيضا.

ووجد الباحثون 7 فوهات بركانية ضخمة في منطقة “أرابيا تيرا” بشمال المريخ، مما يشير إلى أن المنطقة ربما استضافت ذات يوم براكين قادرة على الانفجارات الفائقة.

وكان يُعتقد في السابق أن تلك الفوهات أو الأحواض نجمت عن ضربات كويكبات كبرى على المريخ، ومع ذلك، فإنه في عام 2013، اقترح دراسة ولأول مرة أن تكون هذه الفوهات مواقع لنشاط بركاني كبير لم يشكل فقط تضاريس المريخ، وإنما غلافه الجوي ومناخه.