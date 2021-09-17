شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جلب سلسلة توريد البطاريات من آسيا إلى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن الانتقال إلى السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات لا يزال في مرحلة مبكرة ، فإننا ندرك جيدًا الحاجة إلى إعادة تدوير وإعادة استخدام المعادن الثمينة والمواد الموجودة في بطاريات أيونات الليثيوم. من بين شركات إعادة التدوير الأمريكية ، برزت Redwood Materials كلاعب تنافسي للغاية ، منذ تأسيسها في عام 2017 من قبل JB Straubel حسبما نقل موقع The verege.

ومن المثير للاهتمام ، نقلت بلومبرج عن ستراوبيل، قوله "هدف شركته يتجاوز إعادة التدوير إلى جلب سلسلة توريد البطاريات من آسيا إلى الولايات المتحدة".

قبل Redwood ، قامت معظم شركات إعادة التدوير الأمريكية ببساطة بتثبيت البطاريات في مسحوق خام يعرف باسم "الكتلة السوداء" لسهولة النقل. بعد ذلك ، قاموا بشحن هذه المواد إلى الخارج ليتم تكريرها ومعالجتها ، وفقًا لجيفري سبانجينبيرجر ، مدير مركز ReCell التابع لوزارة الطاقة.

ومع ذلك فإن هذه العملية لها عيبان: التأثير البيئي لنقل المواد ، والاعتماد على الموردين الأجانب.

قال Spangenberger: "نريد شراء هذه المواد مرة واحدة ثم الاحتفاظ بها هنا". "القائم بإعادة التدوير والشركة المصنعة معًا - إذا كان من الممكن القيام بذلك تحت سقف واحد ، فإننا نجيب على سؤالين في وقت واحد."

الهدف الثلاثي لريدوود

تريد الشركة التخلص من سلسلة التوريد التي يبلغ طولها 80 ألف كيلومتر (50000 ميل) من مكونات البطاريات اللازمة للإنتاج النهائي لبطارية EV في الولايات المتحدة.

لهذا السبب ، تسعى Redwood إلى ثلاثة أنواع من العمليات: إعادة التدوير ، وتصنيع رقائق النحاس للأنودات ، وإنتاج الكاثودات.

تجري إعادة التدوير بالفعل في المصنع في مدينة كارسون ، نيفادا ، حيث يوجد المقر الرئيسي للشركة.

بدأت Redwood أيضًا العمل في مصنع ثانٍ في ولاية نيفادا لتصنيع رقائق النحاس الدقيقة للأنودات (الطرف السالب للبطارية) ، والتي تعاني من نقص في المعروض.

ومع ذلك ، فإن إنتاج الكاثودات (الطرف الموجب للبطارية) هو إلى حد بعيد أهم إضافة.

لماذا الإنتاج المحلي للكاثودات الأنظف مهم

أولاً ، الكاثود هو أغلى جزء من البطارية. حوالي 10 ٪ إلى 30 ٪ من الكاثود مصنوع من الكوبالت ، بسعر حوالي 28500 دولار للطن. هذا يجعل الكوبالت أغلى عنصر في الكاثود ، وهو أغلى من النيكل والمنجنيز والألمنيوم مجتمعين.

ثانيًا ، يعد الكاثود أيضًا أكثر أجزاء البطارية تلوثًا. لا يؤدي تعدين المواد الخام التي تتكون منها، ونقلها إلى الخارج إلى زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة انبعاثات الاحتباس الحراري.

خطة Redwood لدمج سلسلة التوريد الخاصة بالكاثودات في الولايات المتحدة

يبحث Straubel عن موقع جديد في ولاية نيفادا لبناء مصنع جديد تبلغ مساحته مليون قدم مربع. ويوضح أن المصنع سينتج ما يكفي من مادة الكاثود لبطاريات تصل إلى 100 جيجاوات في السنة بحلول نهاية عام 2025.

يُترجم هذا إلى حوالي 1.3 مليون مركبة طويلة المدى سنويًا ، وهو ما يتناسب مع قدرة أكبر المنتجين في آسيا.

يعني الهدف الكبير للشركة أنها لا تستطيع الاعتماد فقط على العناصر المعاد تدويرها. وبالتالي ، فإن هدفها هو استخدام 50٪ من المواد الخام المعاد تدويرها و 50٪ من المواد الخام.

في الوقت الحالي ، تمثل بطاريات السيارات الكهربائية أقل من 10٪ من مخزون Redwood لإعادة التدوير ، ولكن البطاريات المتوقفة من الإلكترونيات الاستهلاكية وفيرة.

ومع ذلك ، حتى مع وجود 50٪ من المواد القابلة لإعادة التدوير ، فإن توحيد سلسلة التوريد في الولايات المتحدة سيكون له تأثير بيئي إيجابي للغاية. وفقا لتقرير بلومبرج ، فإنه سيقلل من الانبعاثات الناتجة عن تصنيع البطاريات بنسبة 41٪ على الأقل.

يعتقد ستراوبيل أنه في العقود القادمة سيتم استخدام المواد المعاد تدويرها لما يقرب من 100٪ من إنتاج البطاريات في العالم. وإذا كان على حق ، فلن تصبح البطاريات أكثر تكلفة فحسب ، ولكن إنتاجها أيضًا - الذي لا يزال يثير مخاوف.