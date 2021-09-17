شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا غيرت آبل موقع الكاميرا فى iPhone 13؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشبه iPhone 13 طراز العام الماضي من الناحية الجمالية بصرف النظر عن عنصر رئيسي واحد: موضع الكاميرا، حيث كان لدى آيفون 12 عدسات مكدسة رأسياً، لكن فى إصدار الجديد فإن العدسة قطرية، ويوجد سببان رئيسيان دفعت آبل لتغيير موضع عدسة iPhone 13 - ويمكنك تقسيمهما إلى تقني وتسويقي حسبما نقل موقع TheNextWeb.

السبب الفني لتصميم الكاميرا المائل على iPhone 13

الآن ، إحدى الميزات الجديدة التي تم تقديمها مع iPhone 13 و iPhone 13 mini هي ما يسمى "التثبيت البصري لصورة تحويل المستشعر".

ظهر هذا في طرازات iPhone 12 Pro العام الماضي وهو آلية تحرك العدسة بشكل فعال لمساعدتك في الحصول على لقطات أكثر ثباتًا، فكر في الأمر على أنه مضاد للحركة الطفيفة التي تقوم بها يديك أثناء التقاط صورة.

عندما أعلنت شركة Apple عن هاتف iPhone 13 ، أظهروا استقرارًا بصريًا لصورة المستشعر:

من الواضح أن أجهزة التثبيت البصري لصورة المستشعر كبيرة نسبيًا. في الواقع ، إنها تأخذ جزءًا كبيرًا من عثرة الكاميرا.

سيكون من المستحيل من الناحية الفنية ملاءمة الآلية مع الاحتفاظ بالتخطيط الرأسي للكاميرا لجهاز iPhone 12، جعل وضع العدسة على iPhone 13 بشكل قطري حلاً أنيقًا.

الخيار الآخر هو تغيير موقع نتوء الكاميرا تمامًا ، من المحتمل أن يكون في منتصف الهاتف، ولكن هذا لن يغير جماليات iPhone 13 فحسب، بل سيجعل الكثير من الملحقات عديمة الفائدة أيضًا.

السبب التقني الذي جعل Apple تجعل كاميرات iPhone 13 قطرية

سبب التسويق لتغيير موضع الكاميرا على iPhone 13 فالهاتف مشابه جدًا لـ iPhone 12 سواق فى الترقيات ، بما في ذلك أشياء مثل الشق الأصغر، والشاشة الأكثر سطوعًا ، والبطارية الأكبر لا تجذب الانتباه تمامًا.

لكن هذه ليست تحديثات سيئة في حد ذاتها، لكنها متوقعة وليست مرغوبة، لكن أكبر نقطة تمايز للجمهور بشكل عام هي تصميم الكاميرا القطري الجديد، إنها طريقة واضحة للإشارة إلى أنك تمتلك أحدث جهاز وهي أداة تسويق ممتازة لتشجيع الأشخاص على الترقية.