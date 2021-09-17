تكنولوجيا: واتسآب يوفر دعم تعدد الأجهزة للإصدار التجريبي من iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد وصل إصدار واتساب التجريبي أخيرًا على نظام iOS، مما يسمح الآن لجميع المستخدمين على بالوصول إلى خيار تعدد الأجهزة.

توفر هذه الميزة الجديدة دعمًا لاستخدام حساب WhatsApp واحد عبر ما يصل إلى أربعة أجهزة بما في ذلك كمبيوتر macOS / Windows أو Facebook Portal أو أي جهاز يقوم بتشغيل WhatsApp Web Session. ولكن للأسف لا يزال من المستحيل ربط هاتف ثانوي بحسابك الرئيسي.

سيتلقى المستخدمون الذين يستخدمون أحدث إصدار من واتساب على iOS والذين قاموا بالتسجيل في الإصدار التجريبي وظيفة تعدد الأجهزة ضمن قسم الأجهزة المرتبطة ضمن الإعدادات.

ومن اهم الإضافات الكبيرة بهذه الميزة هو أنك لست مضطرًا لإبقاء هاتفك متصلاً بالإنترنت. يتم إضافة جهاز جديد عبر مسح رمز الاستجابة السريعة بهاتفك تمامًا مثل WhatsApp Web.

يقال إن الوقت المستغرق لربط جهاز جديد سيختلف بناءً على حجم سجل رسائلك. وكما هو الحال مع جميع الإصدارات التجريبية، يحذر تطبيق WhatsApp من أن بعض الميزات قد لا تعمل بشكل صحيح أو قد تأتي مع بعض المشكلات.

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