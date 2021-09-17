تكنولوجيا: هاتف iPhone 13 Pro يظهر على منصة Geekbench لاختبار الأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما نعلم، كشفت شركة أبل عن أربعة هواتف ذكية جديدة بالأمس؛ iPhone 13 و 13 mini و 13 Pro و 13 Pro Max. جميعهم مدعومون بمعالج A15، ولكن هناك اختلافات في وحدة معالجة الرسومات بينهم.

ففي حين ان كل من iPhone 13 و 13 mini يحتويان على وحدة معالجة رسومات رباعية النوى، فإن iPhone 13 Pro و 13 Pro Max وكذلك iPad mini يضمان وحدة معالجة رسومات خماسية النواة.

والآن، تم اختبار شريحة A15 هذه المزودة بوحدة معالجة رسومات خماسية النواة على منصة Geekbench باستخدام Metal API. وكانت النتيجة الناتجة هي 14216 نقطة، أي حوالي 55٪ أكثر من الـ 9123 نقطة بـ iPhone 12 Pro.

وهذا بالتأكيد يشير إلى تحسينات هائلة في أداء الـ GPU بهاتف iPhone 13 Pro الجديد و 13 Pro Max مقارنة بالإصدارات السابقة.

ووفقا لشركة أبل، فإن وحدة معالجة الرسومات خماسية النواة من A15 هذه تعتبر “أسرع شريحة لأي هاتف ذكي في العالم”. ووعدت بتقديم أداء رسوميات أسرع بنسبة 50٪ من أي شريحة هاتف ذكي أخرى”.

ومع ذلك، لا نعرف حتى الآن كيف سيعمل معالج A15 مع وحدة الرسومات رباعية النواة، حيث لم يتم اختبار أداء أي من iPhone 13 أو 13 mini حتى الآن.

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