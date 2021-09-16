شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات الحجز المسبق لأحد طرازات آيفون 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تخطط لإجراء طلب مسبق لأحد طرازات iPhone 13 الجديدة فى الولايات المتحدة، يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر ، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن Apple تقول إنه يمكن للعملاء تسجيل تفاصيلها مسبقًا لجعل عملية الدفع أسهل قليلاً حسبما نقل موقع The verege.

وإذا كنت شخصًا يرغب في إكمال الطلب المسبق بأسرع ما يمكن لضمان تاريخ شحن مبكر خلال فترة نقص المكونات العالمية، فمن المفيد معرفتها. فقط كن على علم بأن هذه العملية متاحة فقط حتى منتصف الليل بالتوقيت الشرقى.

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها Apple التسجيل المسبق، ولكن في السابق يبدو أن هذا المسار قد تم حجزه للعملاء في برنامج ترقية iPhone ، وتقارير MacRumors ، وهي خطة دفع مدتها 24 شهرًا تتضمن AppleCare Plus وتقدم ترقية للهاتف كل عام.

ولكن الآن يمكن لأي شخص إدخال بياناته مبكرًا لشراء هاتف بأقل قدر من المتاعب في يوم الإطلاق.

للتسجيل المسبق توجه إلى تطبيق Apple Store أو موقع ويب Apple للبدء، أي شخص في خطة الترقية سيتم التحقق من أهلية الترقية والموافقة على خطوط الائتمان الخاصة بهم.

يمكن للعملاء الآخرين اختيار طراز iPhone المفضل لديهم، وتسجيل حالة شركة الاتصالات الخاصة بهم، وإدخال تفاصيل الدفع، واختيار الملحقات و / أو خطة AppleCare Plus.

فقط كن على دراية بأن بعض المستخدمين يبلغون عن رؤية رسالة الخطأ "انتهت صلاحية الطلب المسبق لجهاز iPhone"، والتي يبدو أن MacRumors تشير إلى وجود خلل.