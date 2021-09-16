شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسعى لوقف استخدام كلمات المرور لتطبيقاتها وخدماتها.. وهذا هو البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشن الشركات والاتحادات حربًا ضد كلمات المرور من خلال مفاتيح الأمان وتطبيقات المصادقة لسنوات حتى الآن، واتخذت Microsoft خطوة أخرى نحو مستقبل بدون كلمة مرور من خلال السماح لك بإزالة كلمة المرور من حسابك تمامًا - لذلك لن تحتاج إليها لتسجيل الدخول إلى ويندوز أو بريدك الإلكتروني أو Outlook حسبما نقل موقع TheNextWeb.

وتقدم الشركة خيارات لتسجيل الدخول البديل، مثل تطبيق المصادقة أو مفاتيح الأمان المادية، إذا اخترت الذهاب مع هؤلاء، فيمكنك التخلص من كلمة المرور الخاصة بك تمامًا.

وعلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows ، يمكنك استخدام ميزة التعرف على الوجه في Windows Hello أو تسجيل الدخول ببصمة الإصبع للتغلب على متاعب تذكر كلمات المرور.

إليك كيف ستتمكن من إزالة كلمة المرور من حسابك:

تأكد من تثبيت تطبيق Microsoft Authenticator على هاتفك وربطه بحسابك.

توجه إلى رابط حساب مايكروسوفت لتسجيل الدخول إلى حسابك.

انتقل إلى الأمان ثم خيارات الأمان المتقدمة وانتقل لأسفل إلى قسم أمان الإضافة.

قم بتشغيل خيار Passwordless account ، واتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

بمجرد الانتهاء من جميع الخطوات ، ستتم إزالة كلمة مرورك. بعد ذلك يمكنك استخدام أي من الطرق البديلة المذكورة أعلاه لتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.

وتمثل كلمات المرور مشكلة أمنية كبيرة لأنك تحتاج إلى جعلها معقدة وآمنة بدرجة كافية ، وتذكرها ، وحتى تغييرها بانتظام.

حتى إذا كنت تستخدم مدير كلمات المرور لتخزين بيانات الاعتماد الخاصة بك، فإن بعض هذه العوائق مثل تغييرها بانتظام يمكن أن تجعل العملية مزعجة، لذلك من الأفضل أن تعتاد على الأساليب بدون كلمة مرور، قد يبدو الأمر مرهقًا في البداية، ولكن مكافأة عدم الاضطرار إلى القلق بشأن كلمات المرور أثناء الحصول على أمان محسّن على حسابك تستحق هذه العملية.

وسيتم طرح ميزة عدم وجود كلمة مرور من Microsoft في الأسابيع المقبلة لجميع الحسابات في جميع أنحاء العالم، يجب على الشركات الأخرى أيضًا أن تحذو حذوها، وإنشاء تجربة تسجيل دخول بدون كلمة مرور تمامًا.