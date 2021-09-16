سامسونغ تسخر من “آيفون 13”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 57 دقيقة

سخرت “سامسونغ” من أبرز سمتين في “آيفون 13″، وهما استمرار احتفاظها بنتوء الكاميرا العلوية، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

وغرد الحساب الرسمي لـ”سامسونغ موبايل” في الولايات المتحدة الأمريكية: “تخيلوا ما زالت تحتفظ بنتوء الكاميرا العلوية في عام 2021”.

وفي تغريدة أخرى لها، أشارت “عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية” إلى أنها طرحت منذ فترة معدل تحديث 120 هرتز، وتعمل الآن على تطويره.

وأرفقت “سامسونغ” في تغريداتها هاشتاغ أحدث هواتفها الذكية “غلاكسي زد فولد 3″، الذي يأتي بشاشة عرض كاملة، بفضل تقنية الكاميرا أسفل شاشة الهاتف.

تأتي تغريدات “سامسونغ” الساخرة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة “أبل” الأمريكية عن هاتفها الجديد “آيفون 13” الثلاثاء 14 أيلول الجاري.

يشار إلى أن “سامسونغ” سبق لها وأن سخرت العام الماضي من هاتف “آيفون 12″، وافتقاده لشاحن في علبة الهاتف على عكس هواتفها الذكية.

وكانت شركة “أبل” قد كشفت، يوم الثلاثاء الماضي، عن طراز جديد ببطارية أكبر تحت اسم “آيفون 13 برو”، و”آيفون 13 برو ماكس”.

أكبر ميزة بين طرازات “آيفون” التقليدية وطرازات “برو”، هي أن الأخيرة تحتوي على ثلاث كاميرات خلفية.

وبالنسبة للطرازات التقليدية، قالت شركة أبل إن جهاز “آيفون 13” سيكون به مكان أصغر للكاميرا الأمامية “نوتش” في الجزء العلوي من الشاشة، بالإضافة إلى بطاريات أكبر توفر للأجهزة ما بين 1.5 و2.5 ساعة من عمر البطارية أكثر من طرز العام الماضي، وفقا لحجم الجهاز.