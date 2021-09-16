تكنولوجيا: تسريب مواصفات كاميرا هاتف Galaxy A73

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A73 والذي من المفترض انه يستهدف الفئة المتوسطة، ومع ذلك، وفقا للتسريبات، ستضيف سامسونج مستشعر بدقة 108 ميجابكسل مع هذا الهاتف الذي من المقرر إطلاقه العام المقبل.

لن يكون لدى Galaxy A73 مستشعر عالي الدقة فحسب، ولكن أيضًا سيتم تثبيت الكاميرا بصريًا للحصول على لقطات مثالية.

وحسبما ورد، فإن الشيء الذي دفع سامسونج للقيام بذلك هو ان الشركات المنافسة مثل شاومي تقدم هواتف متوسطة المدى بكاميرات بدقة 108 بكسل.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها سامسونج مستشعرات 108 ميجابكسل الشهيرة مع مجموعة A، حيث تشمل مواصفات A72 الحالية كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، ووحدات ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

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