تكنولوجيا: هواوي تعلن عن موعد مؤتمر المطوريين هذا العام في 22 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد إنطلاق مؤتمر المطوريين للعام 2021 والذي يعقد في 22 من شهر أكتوبر المقبل.

تعقد شركة هواوي مؤتمر للمطوريين في شهر أكتوبر المقبل، حيث ينطلق الحدث في 22 ويستمر حتى 24 من أكتوبر، حيث من المتوقع أن تقدم هواوي خلال الحدث تفاصيل عن التحديثات الجديدة لبرمجيات الشركة على غرار مؤتمر جوجل.

وتشير التوقعات إلى أن شركة هواوي تكشف خلال الحدث عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل HarmonyOS 3.0.

ولقد قدمت هواوي خلال حدث الشركة العام الماضي تحديث HarmonyOS 2.0، وأيضاً HMS Core 5.0، مع نظام الشركة المطور للسيارات HiCar إلى جانب EMUI 11.

ومن المتوقع هذا العام أيضاً أن تكشف هواوي عن التحديثات الجديدة مع الأدوات المقدمة من العملاق الصيني هذا العام لدعم المطوريين، لذا نترقب مؤتمر المطوريين لمزيد من التفاصيل حول خطط هواوي القادمة لبرمجيات الشركة.

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