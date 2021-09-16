تكنولوجيا: الحاسب المحمول الخاص بالألعاب Redmi G 2021 قادم بنظام تبريد جديد يسمى Hurricane Cooling 3.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Redmi لإطلاق الإصدار الثاني من الحاسب المحمول المخصص للألعاب من مجموعة G في 22 سبتمبر. وسيطلق على الحاسب المحمول القادم اسم Redmi G 2021، والذي يُقال إنه يقدم أداءً عاليًا للاعبين من أجل الحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ألمحت الشركة بتفاصيل حول آلية التبريد الخاصة بحاسب Redmi G 2021. ووفقًا للتقرير، سيأتي الحاسب المحمول القادم من Redmi مع نظام “Hurricane Cooling 3.0″، والذي سيأتي بمراوح كبيرة بقوة 12 فولت وخمسة أنابيب حرارية نحاسية وأربعة تكوينات لمنافذ الهواء. تُظهر الصورة الترويجية مروحتين لتبديد الحرارة في الجزء السفلي من الحاسب المحمول.

وفي وقت سابق اليوم، شاركت الشركة صورة تشويقية جديدة تكشف عن الأجزاء الداخلية لجهاز Redmi G 2021. وفقًا للصورة، سيتم تشغيل الحاسب المحمول بواسطة معالج AMD Ryzen 7 5800H مقترنًا بمعالج رسومات Nvidia RTX 3060.

ووفقًا للشركة، يمكن لجهاز Redmi G 2021 مع معالج RTX 3060 تحقيق استهلاك طاقة كامل يبلغ 130 واط. وتقول Redmi أن الأداء الفعلي يستحق التطلع إليه.

كما يقال إن الحاسب المحمول القادم مزود بميزة تتبع الأشعة لإضفاء المزيد من التأثيرات المرئية الواقعية على الألعاب. وفي الوقت نفسه، تعرض صفحة الطلب المسبق لـ Redmi G 2021 على JD.com طرازين من الحاسب المحمول، أحدهما مدعوم من AMD والآخر مدعوم من مجموعة شرائح Intel.

نتوقع المزيد من التفاصيل في الفترة القادمة مع اقتراب إطلاق الحاسب المحمول Redmi G 2021.

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