تكنولوجيا: جهاز Galaxy Tab S8 Ultra يأتي بشاشة OLED بحجم 14.6 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن بعض من تفاصيل مواصفات Galaxy Tab S8 Ultra الذي يأتي بشاشة OLED بحجم 14.6 إنش ودقة 3K.

تستعد شركة سامسونج لعقد مؤتمر في بداية العام المقبل للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S22، ولقد أشارت بعض التسريبات إلى خطط سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy Tab S8 خلال الحدث والتي تتضمن ثلاثة من الإصدارات الجديدة.

وتسلط التسريبات الضوء بشكل خاص على جهاز Galaxy Tab S8 Ultra الذي ظهر في التسريبات بنموذج رقم SM-X906B، حيث يضم الجهاز شاشة OLED بحجم 14.6 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، كما أوضحت التسريبات أن شاشة الجهاز تدعم دقة 2960 في 1848 وأبعاد 16:10.

أيضاً من المقرر أن يأتي الجهاز اللوحي بقدرة بطارية 11500 mAh، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 45W، وهي قدرة الشحن المتوقعة لهاتف Galaxy S22 Ultra أيضاً.

كما أوضح التقرير أن الجهاز اللوحي يأتي بمعالج Snapdragon 898 كبديل لرقاقة Exynos 2200، من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن Galaxy Tab S8 يأتي بشاشة LCD بحجم 11 إنش، بينما يأتي إصدار Plus بحجم شاشة 12.4 إنش في شاشة OLED بمعدل تحديث 120 Hz.

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