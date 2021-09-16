تكنولوجيا: Razer تقدم لوحة مفاتيح ميكانيكية للألعاب تسمى Huntsman V2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Razer عن عضو جديد لمجموعة Huntsman الشهيرة من لوحات المفاتيح الميكانيكية، ووصفت الشركة لوحة المفاتيح الجديدة هذه بأنها تقلل من زمن انتقال الإدخال إلى صفر.

أولاً، تحتوي لوحة المفاتيح الضوئية الميكانيكية على شعاع ليزر صغير تحت كل مفتاح، وعندما يتم الضغط على أي مفتاح، فإنه يتم انسداد مسار الضوء من ثم يتم ارسال إشارة إلى الكمبيوتر بما ضغطت عليه للتو.

وحسبما ورد، فإن لوحة المفاتيح هذه من المفترض أنها أسرع من لوحات المفاتيح الميكانيكية التقليدية الأخرى.

وتشمل الميزات الأخرى التي تم اضافتها مع لوحة مفاتيح V2 هي أغطية مفاتيح PBT مزدوجة الضغطات الجديدة، والتي تتميز بتصميم أكثر متانة. وعلاوةً على ذلك، توجد سبعة مؤثرات ضوئية محددة مسبقًا مضمنة في لوحة المفاتيح، ويمكنك تخصيصها عبر برنامج Razer وحفظها في البرنامج الثابت للوحة المفاتيح.

ومن اهم ما يميز هذه اللوحة، هو انها من أكثر لوحات المفاتيح هدوءًا والأنعم على الإطلاق، فعلى عكس الجيل الأول، لا تصدر V2 أي صوتًا مزعج عند النقر على المفاتيح بل ان الصوت يبدو مكتومًا ولطيف مما يجعلها مريحة للغاية. فمع الجيل الأول، كان هناك صوت معدني مزعج يصدر عند النقر على المفاتيح، الأمر الذي أدى إلى نفور البعض منها.

وهناك مسند معصم أكبر متاحًا بتكلفة إضافية لأولئك الذين يرغبون في الحصول على واحدة، إذ يتصل هذا المسند بـ Huntsman v2 مغناطيسيًا بحيث يمكنك سحبها بسهولة.

تتوفر لوحة مفاتيح Huntsman V2 بسعر 200 دولار.

وعلاوةً على ذلك، تطلق Razer أيضًا إصدار Tenkeyless بقيمة 150 دولارًا من Huntsman V2. ويأتي هذا الإصدار بنفس المفاتيح البصرية الميكانيكية، ولكن لا توجد لوحة أرقام أو أزرار وسائط على الجانب الأيمن.

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