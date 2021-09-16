تكنولوجيا: هاتف Galaxy S22 يأتي بمستشعر GN5 بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة على تفاصيل جديدة في كاميرة سلسلة Galaxy S22 التي تضم مستشعر GN5 بدقة 50 ميجا بيكسل.

تتوالى التسريبات حول سلسلة Galaxy S22 المرتقبة من العملاق الكوري، حيث أوضحت أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول الكاميرة ووحدة المعالجة.

ولقد شارك التفاصيل الجديدة موقع IceUniverse حول سلسلة Galaxy S22، حيث أكد على أن رقاقة Exynos 2200 تدعم الإصدارات القادمة من S22 Ultra، كما إستعرض تقنية الشحن السريع في Galaxy S22 وGalaxy S22 Plus، وأيضاً إعدادات الكاميرة.

ولقد أكدت التسريبات الجديدة على أن سامسونج تعود لإستخدام تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ومعايير 10V/4.5A لآداء أفضل وأكثر كفاءة في الشحن من تقنية الشحن بسرعة 25W.

كما أوضح التقرير أن رقاقة Exynos 2200 تأتي بأنوية Cortex-X2 التي تقدم آداء أفضل بسرعة 2.9GHz، أيضاً يضم أنوية Cortex-A710 كبيرة الحجم التي تتميز بسرعة 2.8GHz.

أيضاً تختص أنوية Cortex-A510 بإدارة أفضل للطاقة في معالج Exynos 2200 ومن المتوقع أن تدعم سرعة 2.2GHz، من جانب أخر تصل سرعة كرت الشاشة في المعالج الذي يأتي من AMD إلى 1250 MHz، وهي السرعه المتوقعة لإصدار Ultra بشكل خاص، بينما تأتي إصدارات Plus وGalaxy S22 بسرعة أقل.

وتقدم سامسونج هواتف Galaxy S22 وGalaxy S22 Plus بترقية في إعدادات الكاميرة، حيث يأتي الهاتفين بمستشعر GN5 الجديد المميز بدقة 50 ميجا بيكسل، مع ميزة الضبط التلقائي وحجم بيكسل 1.0µm.

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