شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر دليل أعمال على غرار الصفحات الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ويل كاثكارت رئيس واتساب، أن التطبيق يجرِّب دليل أعمال جديدًا في ساو باولو بالبرازيل يتيح للمستخدمين العثور على المتاجر والخدمات المحلية التي لها وجود على التطبيق وذلك على غرار Yellow pages وفقا لما نقله موقع The verege.

وتُظهر لقطات الشاشة كيف سيعرض WhatsApp الشركات مصنفة حسب فئات مثل "متجر البقالة" و"المطعم"، قبل السماح للمستخدمين بالدردشة معهم مباشرةً، ذكرت رويترز أن الاختبار سيشمل آلاف الشركات في المدينة.

وعلى الرغم من أن خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك، تشتهر بكونها خدمة مراسلة من شخص لآخر، فقد أصبحت التجارة الإلكترونية جزءًا مهمًا بشكل متزايد من عروضها في السنوات الأخيرة، اعتبارًا من أكتوبر الماضي، أفاد WhatsApp أن أكثر من 175 مليون شخص على مستوى العالم استخدموا الخدمة لإرسال رسائل إلى حساب أعمال WhatsApp يوميًا.

وقدم WhatsApp تطبيقًا مستقلاً للشركات الصغيرة منذ عام 2018، ومنذ ذلك الحين أضاف ميزات مثل دعم كتالوجات المنتجات وعربات التسوق. في البرازيل والهند، بدأت أيضًا في تقديم مدفوعات داخل التطبيق، مما أتاح للمستخدمين إجراء عمليات شراء مباشرة من الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة.

لكن هذه الدفعة من التجارة الإلكترونية تسببت في مشاكل لـ WhatsApp في وقت سابق من هذا العام عندما قامت بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها، تم تفسير التغييرات على نطاق واسع على أنها تمنح WhatsApp القدرة على مشاركة البيانات من محادثات الأشخاص الشخصية مع Facebook ، في حين أن التغييرات في الواقع تنطبق فقط على الدردشات مع الشركات، والتي قد ترى البيانات مخزنة على خوادم Facebook، أثارت السياسة الجديدة غضبًا، حيث أبلغ منافسا WhatsApp Telegram و Signal عن زيادة في عدد المستخدمين الجدد استجابة لذلك.

وقال كاثكارت إن WhatsApp لا يسجل مواقع المستخدمين أو الشركات التي يتصفحونها عند استخدام ميزة الدليل الجديدة.

بالإضافة إلى تطبيق واتساب للشركات الصغيرة، يقدم واتساب أيضًا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business لربط الشركات الكبيرة بالعملاء.

الجدير بالذكر أنها إحدى الطرق القليلة التي يتم من خلالها تحقيق الدخل من WhatsApp بشكل مباشر، نظرًا لأنه لا يعرض حاليًا إعلانات مثل فيسبوك و إنستجرام.

على الرغم من أن واتساب تراجع عن خططه الفورية لعرض إعلانات داخل التطبيق العام الماضي، قال نائب رئيس فيسبوك لرسائل الأعمال مات إيديما لرويترز إنه يتوقع "على المدى الطويل" أن تكون الإعلانات جزءًا من نموذج أعمال واتساب "بشكل أو بآخر."

على الرغم من أن البرنامج التجريبي يقتصر على مدينة واحدة في البرازيل في الوقت الحالي، إلا أن إيديما قال إن الهند وإندونيسيا كانتا من بين المرشحين للتوسع في المستقبل.