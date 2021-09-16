شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرص وجود كائنات فضائية في مجرتنا أكثر احتمالًا مما كان يعتقد فى البداية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من الممكن أن تكون الجزيئات اللازمة لبدء الحياة متاحة بسهولة في جميع البيئات المكونة للكواكب.
قال الباحث الرئيسي الدكتور جون إيلي: "توجد هذه الجزيئات العضوية المعقدة الكبيرة في بيئات مختلفة في جميع أنحاء الفضاء".
وأضاف الدكتور إيلي: "تشير الدراسات المعملية والنظرية إلى أنها مكونات خام أساسية في الكيمياء البيولوجية على الأرض.
ويعتقد علماء الأحياء أن الحياة الأولى على الأرض كانت مبنية على الحمض النووي الريبي، وهو حمض نووي مشابه للحمض النووي.
وتستند النتائج إلى تحليل "البصمات الطيفية" الفريدة في الضوء المنبعث من المواد المحيطة بالنجوم المتكونة حديثًا.
كما تم جمع البيانات بواسطة تلسكوب ALMA الراديوي في صحراء أتاكاما في تشيلي، والذي يمكنه التقاط أضعف الإشارات من أبرد مناطق بالفضاء الخارجي.