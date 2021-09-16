علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سامسونج تسخر من هواتف آيفون الجديدة..كيف علقت؟

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القاهرة - سامية سيد - سخرت شركة "سامسونج" من شركة "آيفون"، بعد أن أعلنت الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي عن إصدار 4 هواتف جديدة من iPhone 13.

 

وفي تغريدة عبر "توتير" نشرت بالتزامن مع الكشف عن هاتف أبل الجديد، خلال مؤتمر الشركة الأمريكية السنوي، قالت "سامسونج": "هل يشعر أحد بأنه رأى ذلك سابقا؟ أم فقط نحن؟" وفقا لما نقلته RT.

 

ووافق عدد المغردين على هذا الأمر، واعتبر أحدهم أنه "عندما تشتري هاتف آيفون جديد، فأنت فقط تشتري اسما جديدا".

 

وأعلنت "آبل" يوم أمس عن4 إصدارات من iPhone 13 هي iPhone 13 mini، وiPhone 13، وiPhone 13 pro، وiPhone 13 pro max.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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