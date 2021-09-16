شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تسخر من هواتف آيفون الجديدة..كيف علقت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخرت شركة "سامسونج" من شركة "آيفون"، بعد أن أعلنت الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي عن إصدار 4 هواتف جديدة من iPhone 13.

وفي تغريدة عبر "توتير" نشرت بالتزامن مع الكشف عن هاتف أبل الجديد، خلال مؤتمر الشركة الأمريكية السنوي، قالت "سامسونج": "هل يشعر أحد بأنه رأى ذلك سابقا؟ أم فقط نحن؟" وفقا لما نقلته RT.

ووافق عدد المغردين على هذا الأمر، واعتبر أحدهم أنه "عندما تشتري هاتف آيفون جديد، فأنت فقط تشتري اسما جديدا".

وأعلنت "آبل" يوم أمس عن4 إصدارات من iPhone 13 هي iPhone 13 mini، وiPhone 13، وiPhone 13 pro، وiPhone 13 pro max.