تكنولوجيا: صور مسربة لإصدار Oppo القادم من ساعة Oppo Watch 2 ECG الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo للإعلان عن إصدار ECG من ساعة Oppo Watch 2، ولقد رصدت بالفعل مجموعة من الصور المسربة التي توضح تصميم الساعة الذكية قبل الإعلان الرسمي.

كانت شركة Oppo قد أعلنت عن ساعة Oppo Watch 2 الذكية خلال شهر يوليو، إلا أنها انطلقت دون مستشعر تخطيط القلب ECG.

ومن جديد تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار جديد من الساعة الذكية يأتي بميزة مستشعر ECG لتخطيط القلب، ولقد نشرت الصور ثلاثية الأبعاد عبر Evan Blass.

أيضاً تدعم ميزة ECG إظهار التخطيط الكهربي للقلب والكشف عن معدل نبضات القلب بدقة أعلى من المستشعر البصري، كما يتطلب دفع هذا الإصدار الحصول على الموافقة من الجهات المختصة في الدول، لذا ستتوفر في عدد محدود من الأسواق.

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