شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يشحن السيارات بالوقود فى إحدى المحطات بالصين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الروبوتات إلى مجالات العمل فى محطات تعبئة الوقود لتحل مكان العنصر البشرى فى إحدى محطات الوقود فى منطقة جوانججى زوانج ذاتية الحكم فى الصين، ويعمل هذه الروبوت من خلال تلقى الروبوت أولاً طلبًا من العميل عبر أحد التطبيقات، قبل قيامه بفتح خزان وقود السيارة وفك الغطاء وتوجيه فوهة الوقود نحو الخزان المفتوح.

عرضت شبكة "يورو نيوز" لقطات لطريقة عمل الروبوت فى محطة الوقود، حيث يمتد ذراع آلي مزود بأجهزة استشعار من مضخة بنزين عادية لتعبئة خزانات السيارات، ويتلقى الروبوت أولاً طلبًا من العميل عبر أحد التطبيقات، قبل قيامه بفتح خزان وقود السيارة وفك الغطاء وتوجيه فوهة الوقود نحو الخزان المفتوح.



الروبوت يشحن السيارة



الروبوت يقف فى المحطة

وبعد تزويد السيارة بالوقود، يقوم الروبوت بشد الغطاء وإغلاق الباب والعودة إلى موضعه الأول، وتستغرق العملية برمتها 180 ثانية، على غرار مقدار الوقت الذي يستغرقه العامل البشرى للقيام بنفس الوظيفة.

هذا الروبوت تم تطويره من إحدى أكبر شركات إنتاج النفط والغاز فى الصين، ويتكون الروبوت من أربعة أجزاء: ذراع آلية ونظام معرفي وفوهة وقود وغيرها من ملحقات التزود بالوقود ونظام تحكم.

ويستخدم الروبوت أيضًا تقنيات تجنب العوائق حتى يتمكن من تجنب الاصطدام بالمشاة والمركبات أثناء خدمته، وسيتم استخدام الروبوت في أكثر من 30 ألف محطة وقود في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة القادمة.