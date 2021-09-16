تكنولوجيا: iQOO Z5 يأتي قريباً بمعدل تحديث 120Hz ومكبرات صوتية ستريو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت iQOO مؤخراً على خططها لإطلاق iQOO Z5 في حدث يعقد في 23 من سبتمبر، واليوم كشفت الشركة عن دعم الهاتف لمعدل تحديث 120Hz ومكبرات صوتية ستريو.

ويأتي هاتف iQOO Z5 قريباً برقاقة معالج Snapdragon 778G، وذاكرة عشوائية LPDDR5، مع سعة تخزين UFS 3.1.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع معدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما يدعم الهاتف معدل لمس 240Hz، وتغطية لونية DCI-P3، مع دعم معايير HDR10.

كما يضم هاتف iQOO Z5 مكبرات صوتية ستريو بتحسينات في جودة الصوتيات، مع دعم معايير Hi-Res، وأيضاً Hi-Res في الصوتيات اللاسلكية.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بزر الطاقة في الإطار الأيمن للهاتف، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر

اعلان





