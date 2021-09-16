تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Realme C25Y بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme اليوم عن هاتف Realme C25Y في السوق الهندي، والذي ينطلق بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Realme C25Y بحجم شاشة 6.4 إنش بتصميم يحاكي C25 و C25s، ومعالج Unisoc T610 ثماني الأنوية الذي يدعم الهاتف بسرعة 1.8 GHz، واثنان من أنوية Cortex-A75 مع 6 من أنوية Cortex-A55، مع كرت شاشة Mali-G52.

وتقدم الشركة هذا الإصدار بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.8 مع عدسات 5P وتركيز تلقائي PDAF، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر B&W بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف Realme C25Y بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن بقدرة 18W، ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM بحجم نانو، كما يدعم التخزين الخارجي عبر micro SD، ويأتي بمدخل 3.5 مم للسماعات، ومنفذ micro-USB للشحن.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يبدأ الحجز المسبق للهاتف في 20 من سبتمبر، وينطلق للبيع في 26 من سبتمبر.

المصدر

اعلان





